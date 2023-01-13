الهلال يتكفل بنقل يوسف السالم بطائرة إخلاء طبي لأحد مستشفيات الرياض

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن نادي الهلال حامل لقب دوري روشن للمحترفين تكفل بنقل مهاجمه السابق يوسف السالم من وحدة العناية المركزة بمستشفى الجبيل العام إلى أحد مستشفيات الرياض لعلاجه من الوعكة الصحية التي ألمت به يوم الأربعاء.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" على فضائية MBC إن السالم البالغ عمره 37 عاما تعرض إلى وعكة صحية مما استدعى نقله للعناية المركزة بمستشفى الجبيل العام.