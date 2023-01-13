الهلال يتكفل بنقل يوسف السالم بطائرة إخلاء طبي لأحد مستشفيات الرياض
أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن نادي الهلال حامل لقب دوري روشن للمحترفين تكفل بنقل مهاجمه السابق يوسف السالم من وحدة العناية المركزة بمستشفى الجبيل العام إلى أحد مستشفيات الرياض لعلاجه من الوعكة الصحية التي ألمت به يوم الأربعاء.
وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" على فضائية MBC إن السالم البالغ عمره 37 عاما تعرض إلى وعكة صحية مما استدعى نقله للعناية المركزة بمستشفى الجبيل العام.
وأضاف الفراج أن وزارة الرياضة اتخذت الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية منذ دخول السالم إلى المستشفى بمدينة الجبيل وقبل كل مناشدات الإعلاميين التي انتشرت في تويتر عقب انتشار نبأ مرضه.
ووجه الفراج الشكر للأمير عبد العزيز بن تركي ومساعديه على سرعة تفاعلهم مع الأمر.
وقدم الهلال شكره وتقديره لوزارة الرياضة وللاتحاد السعودي لكرة القدم على سرعة تجاوبهم لمخاطبة النادي لنقل يوسف السالم لأحد مستشفيات الرياض لاستكمال علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل، وذلك حسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.
ونشر الهلال عبر حسابه على تويتر صورة للسالم وعلق عليها قائلا: "أجر وعافية لـوسف السالم بإذن الله".
وتكفل مجلس إدارة نادي الهلال بتوفير طائرة إخلاء طبي خاصة للسالم، لاعب الفريق السابق، والذي يعاني من وعكة صحية خلال الأيام الأخيرة.
وتكفل نادي الهلال بعلاج لاعبه السابق ونقله على طائرة إخلاء طبي من الدمام إلى أحد مستشفيات الرياض.
ولعب السالم في صفوف الهلال بين عامي 2013 و2016، وقاد خلالها خط هجوم "الزعيم".
وبدأ السالم مسيرته عام 2004 بفريق الشباب في نادي القادسية، قبل انتقاله لصفوف نادي الشباب في 2008 ومنه إلى الاتفاق في الموسم التالي.
وكانت الخطوة الأبرز في مسيرته الانتقال إلى الهلال والدفاع عن ألوان قميصه على مدار ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يعود للاتفاق ثم دافع على قميص فريق الثقبة والجبيل.
وخاض السالم 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 8 آخرين.
وشارك في 5 مباريات مع المنتخب السعودي، سجل خلالها 3 أهداف وحصد 3 ألقاب خلال رحلته مع الهلال هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.