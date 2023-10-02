حقيقة رحيل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي
حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على إيضاح موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، الذي يغيب عن فريقه مؤخرا بسبب الإصابة، كما تردد شائعات عن إصابة اللاعب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى رغبته في الرحيل عن صفوف "العميد".
وقال الفراج عبر برنامجه الرياضي، يوم الأحد: "كريم بنزيما اشترى بيته الجديد في جدة وانتهى من الديكورات الخاصة به، وهو موجود حاليا في نادي الاتحاد بالعيادة الطبية للعلاج من إصابته، والجهاز الفني ينتظر الضوء الأخضر لمشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب الجوهرة".
كما رد محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، على شائعات رحيل النجم الفرنسي، قائلا: "كريم بنزيما مستمر مع الاتحاد، وما ظهر من أخبار مجرد شائعات".
كما نفى الإعلامي الرياضي عبدالله الدوسري، شائعات مغادرة النجم الفرنسي، موضحا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بنزيما مهاجم الاتحاد يتواجد رفقة عائلته في مدينة جدة وعدم صحة الأخبار المتداولة عن مغادرته إلى بلده فرنسا وعدم إكمال عقده مع النادي".
وشارك بنزيما في 6 مباريات مع اتحاد جدة هذا الموسم بالدوري السعودي وسجل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.
بينما يغيب اللاعب الفرنسي عن مواجهة فريقه مع نظيره سباهان، في المباراة التي ستقام، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.
فريق الاتحاد يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق القوية الجوية العراقي في المركز الثاني بنقطة وخلفه سباهان بنقطة، ثم أجمك الأوزبكي في ذيل المجموعة بدون نقاط.
كما يستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.