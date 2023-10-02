حقيقة رحيل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي

حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على إيضاح موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، الذي يغيب عن فريقه مؤخرا بسبب الإصابة، كما تردد شائعات عن إصابة اللاعب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى رغبته في الرحيل عن صفوف "العميد".

وقال الفراج عبر برنامجه الرياضي، يوم الأحد: "كريم بنزيما اشترى بيته الجديد في جدة وانتهى من الديكورات الخاصة به، وهو موجود حاليا في نادي الاتحاد بالعيادة الطبية للعلاج من إصابته، والجهاز الفني ينتظر الضوء الأخضر لمشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب الجوهرة".