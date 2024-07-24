فجّرت شبكة "ليفربول إيكو" مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشرت الشبكة تقريرًا، مساء اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه من المحتمل أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول في القريب العاجل.

وقالت الشبكة في تقريرها:"لا تزال المملكة العربية السعودية وجهة محمد صلاح التالية، ونظرًا لأن صلاح سيبلغ 33 عامًا في الصيف المقبل، فإن ليفربول يحاول الاستفادة من بيع نجمه المصري".

وأضافت: "كبر سن النجم المصري سيأخذ من لياقته البدنية، خاصة في ظل صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا يفكر ليفربول في بديل سريع لمحمد صلاح".

وواصلت: "ليفربول يبحث عن مهاجم هذا الصيف، بل ويفكر في الحياة بعد محمد صلاح، سواء كان ذلك في الموسم المقبل أو ما يليه".

واختتمت الشبكة تقريرها، بأن هناك علامات تشير إلى أن "الملك المصري سوف يتنازل قريبًا عن عرشه في الأنفيلد، ويغادر ليفربول قريبًا".

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وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي في صيف 2025، ولم يجدد عقده على نحو رسمي حتى الآن.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل بعدما تلقّى مفاوضات من جانب ناديي الاتحاد والهلال، مطلع الموسم الماضي، ولكن إدارة الريدز رفضت التفريط في خدماته.

وتمسك صلاح بالبقاء مع ليفربول حتى نهاية عقده مع الفريق رافضًا فكرة الرحيل عن قلعة الريدز.