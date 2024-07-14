تسديدة رائعة.. أول أهداف النصر السعودي في فترة الإعداد (فيديو)

سجل محمد مران أول أهداف نادي النصر السعودي، خلال فترة الإعداد التحضيرية للموسم الجديد، وذلك في شباك فريق لوليتانو البرتغالي، الناشط في دوري الدرجة الرابعة.

وخاض النصر المباراة التجريبية الأولى مع نادي لوليتانو، خلال المعسكر الإعدادي الخارجي، الذي ينظم حاليًا في مدينة فارو البرتغالية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وتعادل نادي النصر السعودي 1-1، في أولى وديات الموسم الجديد.

وانتهى الشوط الأول بتفوّق النادي البرتغالي 1-0.

وسجل هدف النصر الوحيد محمد مران، في الدقيقة 52، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية رائعة من ساديو ماني.

وهذه المواجهة الأولى من 6 مباريات سيخوضها النصر خلال معسكره الخارجي، ويلعب الفريق المباراة الودية الثانية، يوم الجمعة المقبل، أمام فريق سي إس مارتيميو البرتغالي.

كما سيواجه النصر أندية برتغالية أخرى، هي فارينسي وبورتيمونينسي وبورتو ولوسيتانو.