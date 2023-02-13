ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يطير بالصدارة بفوز سهل على كريمونيزي
عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم "سيريا آي"، وذلك عقب فوزه على ضيفه كريمونيزي 3 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 22 من المسابقة.
انتزع نابولي التقدم بتسديدة منخفضة من الجناح كفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 21.
وضاعف المهاجم فيكتور أوسيمن الفارق بعد مرور ساعة من اللعب ليهز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في الدوري ويصل إلى 8 أهداف في 2023.
واختتم البديل إليف إلماس الأهداف قبل 11 دقيقة من النهاية بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينتسو.
ورفع نابولي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي سيواجه سامبدرويا يوم الإثنين.
ويتقدم نابولي بفارق 16 نقطة على إنتر ميلان ثاني الترتيب والذي يحل ضيفًا على سامبدوريا، غدًا الإثنين.
وبقي كريمونيزي، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، في المركز الأخير بثماني نقاط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: