ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يطير بالصدارة بفوز سهل على كريمونيزي

انتزع نابولي التقدم بتسديدة منخفضة من الجناح كفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 21.

وضاعف المهاجم فيكتور أوسيمن الفارق بعد مرور ساعة من اللعب ليهز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في الدوري ويصل إلى 8 أهداف في 2023.

واختتم البديل إليف إلماس الأهداف قبل 11 دقيقة من النهاية بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينتسو.