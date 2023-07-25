رونالدو يحقق أمنية طفل على هامش مباراة النصر وباريس سان جيرمان (فيديو)
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نادي النصر السعودي، أمنية طفل، قبل المباراة الودية بين النصر وباريس سان جيرمان في اليابان.
ويلعب النصر السعودي ضد باريس سان جيرمان مباراة ودية، اليوم الثلاثاء على ملعب يانمار ستايديوم في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وقبيل انطلاق المباراة قام أحد الأطفال بطلب الحصول على توقيع رونالدو، خلال الممر المؤدي إلى ملعب يانمار ستايديوم.
وبالفعل لبى رونالدو رغبة الطفل، وقام بالتوقيع على قميص نادي النصر السعودي الذي يرتديه.
ويقود رونالدو فريقه النصر السعودي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام على هامش بطولة اليابان الدولية.
وتقام البطولة بمشاركة نادي إنتر الإيطالي ونادي سيريزو أوساكا الياباني، إلى جانب النصر وباريس.
وستكون هذه المباراة الأولى للنصر في معسكره الصيفي الثاني في اليابان، لكنه قادم من معسكر البرتغال، والذي خاض خلاله 4 مباريات ودية.
ويستعد النصر السعودي للموسم الجديد والذي سيبدأ ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.