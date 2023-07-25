رونالدو يحقق أمنية طفل على هامش مباراة النصر وباريس سان جيرمان (فيديو)

ويلعب النصر السعودي ضد باريس سان جيرمان مباراة ودية، اليوم الثلاثاء على ملعب يانمار ستايديوم في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وقبيل انطلاق المباراة قام أحد الأطفال بطلب الحصول على توقيع رونالدو، خلال الممر المؤدي إلى ملعب يانمار ستايديوم.

وبالفعل لبى رونالدو رغبة الطفل، وقام بالتوقيع على قميص نادي النصر السعودي الذي يرتديه.