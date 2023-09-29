دومينيك سوبوسلاي.. هل وجد ليفربول ستيفن جيرارد الجديد؟

أثارت رؤية دومينيك سوبوسلاي يرتدي قميص ليفربول رقم 8 ويسدد الكرة في الزاوية العليا من خارج منطقة الجزاء ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، ذكريات قوية لجماهير الريدز وذكرتهم بستيفن جيرارد.

وفي عمر 22 عامًا فقط، أظهر المجري سوبوسلاي سبب حصوله على القميص الشهير الذي يرتديه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإنه إلى جانب كيني دالغليش، يعد جيرارد أعظم لاعب في تاريخ ليفربول.

وأمام سوبوسلاي طريق طويل ليقطعه ليثبت أنه خليفة لجيرارد، ولكن من الواضح فيما يتعلق بالقدرة والقوة والمهارات القيادية أن سوبوسلاي الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني يتمتع بإمكانات مذهلة.