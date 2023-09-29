دومينيك سوبوسلاي.. هل وجد ليفربول ستيفن جيرارد الجديد؟
أثارت رؤية دومينيك سوبوسلاي يرتدي قميص ليفربول رقم 8 ويسدد الكرة في الزاوية العليا من خارج منطقة الجزاء ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، ذكريات قوية لجماهير الريدز وذكرتهم بستيفن جيرارد.
وفي عمر 22 عامًا فقط، أظهر المجري سوبوسلاي سبب حصوله على القميص الشهير الذي يرتديه.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإنه إلى جانب كيني دالغليش، يعد جيرارد أعظم لاعب في تاريخ ليفربول.
وأمام سوبوسلاي طريق طويل ليقطعه ليثبت أنه خليفة لجيرارد، ولكن من الواضح فيما يتعلق بالقدرة والقوة والمهارات القيادية أن سوبوسلاي الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني يتمتع بإمكانات مذهلة.
وفيما يلي مقارنة بين جوانب مختلفة بين سوبوسلاي وجيرارد:
التسديد
سيظل جيرارد في الأذهان إلى الأبد بسبب تسديداته بعيدة المدى، والتي كان أشهرها في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع ويستهام، أو هدف على أولمبياكوس الذي أوصل ليفربول إلى مراحل المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل الفوز باللقب موسم 2004/2005.
وأظهر سوبوسلاي أمام ليستر سيتي سبب ادعاء والده أنه يمتلك أفضل تسديدة في العالم.
التقييم: جيرارد 9/10، سوبوسلاي 9/10.
القيادة
من الصعب تقييم سوبوسلاي الآن، لأن جيرارد أنهى مسيرته كواحد من أعظم قادة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن عندما كان جيرارد في عمر سوبوسلاي (22 عاما) لم يكن يُنظر إليه على أنه قائد بالفطرة.
وعندما تم منح جيرارد شارة القيادة في البداية ليحل محل سامي هيبيا، لم يكن جيرارد نفسه متأكدًا من قدرته على القيام بهذه المهمة.
ولن يدير سوبوسلاي الفريق بالطريقة التي فعلها جيرارد، سواء بالكلمة أو المثال، لكنه سيكون مؤثرا نظرًا لأنه وصل للتو.
وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول: "سوبوسلاي فتى واثق، لقد كان من السهل عليه التأقلم مع غرفة تبديل الملابس".
وحتى في هذه السن المبكرة نسبيًا، فإن سوبوسلاي هو قائد المنتخب المجري.
التقييم: جيرارد 8، سوبوسلاي 7.
التكتيكات
اعتاد رافا بنيتيز مدرب ليفربول السابق أن يشعر بالإحباط عندما يلعب جيرارد في خط الوسط المركزي، حيث يشعر بأنه يفتقر إلى الانضباط، ما يترك ليفربول مفتوحًا للغاية.
ولذلك غالبا ما كان يلعب جيرارد دور القائد على الجانب الأيمن، واعترف جيرارد بذلك وقال: "لم أستطع التعامل مع الأمر، أردت أن أشارك طوال الوقت".
في حين يبدو أن سوبوسلاي قادر على التكيف مع أي نظام، وربما يستفيد من تطوير برامج التدريب في سالزبورغ ولايبزيغ بعد أن غادر المجر عندما كان مراهقًا لبناء مسيرته المهنية.
وتعلم سوبوسلاي أن يكون لاعب رقم 10 قادرًا على فتح الدفاعات مع التمتع بالعقل ومعدل العمل للعب بشكل أعمق.
التقييم: جيرارد 7، سوبوسلاي 8.
الأهداف
سجل جيرارد العديد من الأهداف الرائعة، وإن لم تكن كثيرة، وقد سجل جيرارد 186 هدفا لليفربول، بمعدل هدف واحد كل أربع مباريات، و21 هدفا لإنجلترا في 114 مباراة.
ومثل جيرارد، لا يشتهر سوبوسلاي بالتواجد داخل منطقة الجزاء ولكنه يحصل على نصيبه من الأهداف من خلال التسديدة بدقة وقوة من مسافة بعيدة.
وسجل سوبوسلاي 20 هدفا في 91 مباراة مع لايبزيغ و26 هدفا في 83 مباراة مع سالزبورغ، مقابل هدفين في 8 مباريات مع ليفربول حتى الآن.
التقييم: جيرارد 7، سوبوسلاي 7.
التدخلات
كان جيرارد عادةً قويًا ولكنه في بعض الأحيان كان يخالف القوانين، وقد حصل على 8 بطاقات حمراء، وكان أشهرها بعد دهس أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد بعد 38 ثانية من نزوله كبديل.
في حين يفضل سوبوسلاي أن يكون رائعا وليس مقاتلًا، لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع القيام بالجانب "القذر".
التقييم: جيرارد 9، سوبوسلاي 7.
الشخصية
نما جيرارد في ليفربول وأصبح أكثر تأثيرا كلما طالت مسيرته المهنية في الفريق.
وكان توجيه جيرارد لجوردان هندرسون مهمًا لليفربول، ما جعل الانتقال من قائد إلى آخر أسهل مما كان يمكن أن يكون.
أما سوبوسلاي فإنه منفتح، وعند وصوله إلى أنفيلد، لم يخجل من توقع أن يكون في المركز الأول في ليفربول وقال: "أنا لا أمزح، وأصر على أنني من النوع الذي يريد أن ينهي الموسم في المركز الأول".
التقييم: جيرارد 8، سوبوسلاي 8.
المجموع: جيرارد 48/60، سوبوسلاي 46/60.