فرصة لن تتكرر.. لابورتا يكشف سر رحيل إينيغو مارتينيز إلى النصر

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة عن السر وراء موافقة ناديه على رحيل إينيغو مارتينيز، مدافع الفريق، إلى النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن النصر السعودي ضم إينيغو مارتينيز لاعب برشلونة في صفقة انتقال حر، لمدة موسم حتى صيف 2026.

وانضم مارتينيز إلى معسكر النصر سريعا استعدادا لخوض منافسات السوبر السعودي المقرر لها الأسبوع المقبل.

من جانبه برشلونة لن يتقاضى مقابلا ماديا للصفقة، ولكنه سيوفر راتبه المقدر بـ14 مليون يورو ويستغله في تسجيل الصفقات.

وانضم اللاعب الباسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أتلتيك بلباو بنهاية الموسم الماضي.

وشارك مارتينيز مع برشلونة في 58 مباراة بمختلف المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف.

وقال لابورتا في تصريحات إعلامية: "كان لدينا خمسة مدافعين في قلب الدفاع، وكان لا بد أن يرحل أحدهم. أوجه رسالة شكر لمارتينيز، لقد اتخذ قرارا جيدا على الصعيدين الشخصي والعائلي. كما أنه يساعدنا في قواعد اللعب النظيف".

وأضاف: "أعتقد أن إينيغو مارتينيز كان يرغب في البقاء لموسم آخر، لكنه يبلغ من العمر 34 عاما، والفرصة التي حصل عليها لا تأتي كثيرا، بل مرة واحدة فقط في مسيرته".

يذكر أن النصر أتم التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، والإسباني إينيغو مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على حساب الإسباني إيميريك لابورت مدافع الفريق الذي بات خارج حسابات الفريق منذ فترة، وكذلك البرتغالي أوتافيو الذي يقترب هو الآخر من الرحيل.

سوق انتقالات النصر لن تنتهي فعلياً بالأسماء الأجنبية، بل سيكون هناك اتجاه لتدعيم صفوف الفريق بأكثر من اسم محلي للانضمام للصفقة التي حسمها الفريق هذا الصيف بالتعاقد مع المدافع نادر الشراري.