دخل المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما الفترة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، المقرر أن تدور بين 26 يوليو و11 أغسطس من العام الجاري.

ويشارك في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية الصيفية 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، على أن يسفر الدور الأول عن تأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي أول أدوار خروج المغلوب.

ويخوض المنتخب الأولمبي المغربي منذ الاثنين الماضي معسكرا تحضيريا في مدينة ليون الفرنسية، تحضيرا للمنافسات التي سيشارك فيها رفاق أشرف حكيمي ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبا عربيا هو العراق، فضلا عن الأرجنتين وأوكرانيا.

ويستهل المنتخب المغربي مبارياته في الدور الأول بملاقاة الأرجنتين في 24 يوليو الجاري بداية من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه "أسود الأطلس" في الجولة الثانية المنتخب الأوكراني في 27 يوليو الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، على أن ينهي مبارياته في الدور الأول بمواجهة نظيره العراقي في 30 من الشهر ذاته، الساعة 17.00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان مدرب المنتخب الأولمبي المغربي طارق السكتيوي أعلن في 4 يوليو الجاري عن القائمة الرسمية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية، التي تشهد مشاركة النجم أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، فضلا عن سفيان رحيمي ومنير المحمدي، في قائمة المغرب الأولمبي، فوق سن الثلاثة والعشرين عاما.

ويشارك 60 رياضيا مغربيا في الأولمبياد في 19 اختصاصا، أبرزها كرة القدم وألعاب القوى.