على غرار والده.. نجل إلتون يخوض معايشة في نادي النصر
يخوض إلتينيو نجل إلتون خوزيه الذي يبلغ من العمر 14 عاما تجربة معايشة مع نادي النصر السعودي لمدة 10 أيام على أمل الالتحاق بالنادي الذي لعب له والده حينما كان لاعبا محترفا.
ويتواجد إلتينيو بالفعل في السعودية منذ يوم السبت الماضي بهدف النجاح خلال فترة الاختبارات ليبدأ مسيرته مع النادي الذي يلعب له الأسطورة كريستيانو رونالدو.
ويلعب نجل إيلتون في أكاديمية سبورت كلوب العربية التي أعلنت صفحتها الرسمية خوض اللاعب معايشة في نادي الصر.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إلتون بالفعل إنه يحلم برؤية ابنه، الذي يحمل جنسية مزدوجة، يلعب للمنتخب السعودي.
وعاش إيلتينيو لفترات طويلة برفقة والده في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر إيلتون أحد أبرز الأجانب الذين مروا على الدوري السعودي على الإطلاق.
كان إلتون لاعبًا في نادي النصر السعودي بين عامي 2008 و 2009 ولعب أيضًا مع نادي الفتح والقادسية والوحدة.
كما خاض تجارب أخرى عديدة مع أندية ستيوا بوخارست والريان ودبي والوصل والحمرية.
ويتواجد إلتون حاليًّا في السعودية لخوض إحدى الدورات الرمضانية التي تنظمها إحدى مناطق المملكة باعتباره نجمًا سابقًا للدوري السعودي للمحترفين.