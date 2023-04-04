على غرار والده.. نجل إلتون يخوض معايشة في نادي النصر

يخوض إلتينيو نجل إلتون خوزيه الذي يبلغ من العمر 14 عاما تجربة معايشة مع نادي النصر السعودي لمدة 10 أيام على أمل الالتحاق بالنادي الذي لعب له والده حينما كان لاعبا محترفا.

ويتواجد إلتينيو بالفعل في السعودية منذ يوم السبت الماضي بهدف النجاح خلال فترة الاختبارات ليبدأ مسيرته مع النادي الذي يلعب له الأسطورة كريستيانو رونالدو.