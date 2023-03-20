إيطاليا.. طرد لاعب بعد تبوله على جانب الملعب

ويعتقد لوتشيانو فوسكي مدرب ليكو أن طرد بونينو كان قاسيا على لاعب منتخب إيطاليا تحت 19 عاما سابقا.

وقال فوسكي في تصريحات تعليقا على الحادثة: "يجب احترام القواعد لكن كنت آمل أن يطبق المسؤولون روح القانون لأنه لم يوجه إساءة إلى أي شخص ولم يره أحد".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكتفي الحكم بالبطاقة الصفراء، لكن الحكم لم يرتكب خطأ، برأيي أن بونينو لم يكن يعرف عواقب ما فعله".

وانتهت المباراة على التعادل السلبي، ورفع التعادل رصيد ليكو لـ54 نقطة من 33 مباراة في المركز الرابع، مقابل 51 نقطة لفيتشينزا في المركز الخامس.