أحد أسرار نسبته في ملكية النصر.. اتفاق مثير بين رونالدو والمسؤولين السعوديين

أزاح الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني الستار عن بعض الأسرار التي تخص استثمار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في النادي.

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر في يناير من عام 2023؛ وبعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

أخبار ذات علاقة يغيب أمام استقلول.. كم نسبة فوز النصر دون كريستيانو رونالدو؟

أخبار ذات علاقة نريد مهاجما شابا.. أسطورة النصر السعودي يصدم كريستيانو رونالدو (فيديو)

وجدد الأسطورة البرتغالية عقده مؤخرًا، مع "العالمي" ولمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2027، وذكرت العديد من التقارير أن "الدون" أصبح يملك ملكية في النادي بموجب شروط عقده، لكن لم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام.

وقال فلاح القحطاني في تصريحات تلفزيونية: "رونالدو لاعب وقريبا سيكون مستثمرا وهو الكل في الكل في نادي النصر وهو أمر إيجابي وليس سلبيا، وهو جزء من الرياضة السعودية ووضع بصمته في رياضتنا بالتأكيد".

أخبار ذات علاقة بعلاقات جون إدوارد.. كريستيانو رونالدو يضخ أموالا في شركة الزمالك (فيديو)

وأوضح: "رونالدو ليس مستثمرا بشكل رسمي، حتى الآن، حتى يتم الإعلان عن إنهاء الخصخصة للأندية بشكل كامل، وتقريبا نسبته تصل إلى 15% من نادي النصر، ولكن بالتأكيد لا أحد يعلن عن موضوع راتبه هذه أمور سرية".

ويعيش رونالدو فترة رائعة حاليا مع النصر، حيث سجل خلال مسيرته مع الفريق 95 هدفًا وصنع 20 هدفًا، خلال 109 مباريات رسمية بمختلف المسابقات.

وحصل الأسطورة البرتغالي على جائزة هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا، قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا.

يذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي أكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها رسمية.