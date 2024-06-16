أول تعليق من مكغريغور بعد انسحابه من نزال UFC 303

قال كونور مكغريغور، اليوم السبت، إن الإصابة التي تعرض لها أثناء التحضير لنزاله ضد مايكل تشاندلر في لقاء 303 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة دفعته إلى تأجيل النزال، لكنه لا يزال يريد خوضه.

وقال دانا وايت رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية يوم الخميس إن الأيرلندي مكغريغور لن يشارك في الحدث الرئيس يوم 29 يونيو الجاري.