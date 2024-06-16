أول تعليق من مكغريغور بعد انسحابه من نزال UFC 303
قال كونور مكغريغور، اليوم السبت، إن الإصابة التي تعرض لها أثناء التحضير لنزاله ضد مايكل تشاندلر في لقاء 303 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة دفعته إلى تأجيل النزال، لكنه لا يزال يريد خوضه.
وقال دانا وايت رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية يوم الخميس إن الأيرلندي مكغريغور لن يشارك في الحدث الرئيس يوم 29 يونيو الجاري.
ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بين أليكس بيريرا بطل الوزن خفيف الثقيل وييري بروهاسكا النزال الرئيسي للقاء بدلًا من لقاء مكغريغور.
وجاء هذا الإعلان بعد إلغاء الاتحاد الدولي للفنون القتالية مؤتمرًا صحفيًا لهذا اللقاء هذا الشهر.
وقال مكغريغور في منشور عبر إنستغرام "من الصعب جدًا ابتعادي عن مباراة العودة المقررة.. تعرضت لإصابة قبل المؤتمر الصحفي والتي تطلبت وقتًا أطول للتعافي مما كان متاحًا لي".
وأتم قائلًا: "لم يتم اتخاذ قرار تأجيل النزال بسهولة، ولكن تم اتخاذه بعد التشاور مع أطبائي واتحاد الفنون القتالية وفريقي.. إن جماهيري ومنافسي يستحقون مني أفضل ما لدي في هذا النزال وسنصل إلى هذه النقطة!"