موعد مشاركة أردا غولر مع ريال مدريد

وقالت الصحيفة إنه إذا لم تحدث أي انتكاسة في اللحظة الأخيرة، فيجب أن يكون غولر متاحًا لمواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت 21 أكتوبر، وعلى أبعد تقدير أمام سبورتينغ براغا يوم الثلاثاء 24 في دوري أبطال أوروبا.

وكان أنشيلوتي أعلن نيته ضم غولر إلى قائمة الفريق لمواجهة لاس بالماس في سانتياغو برنابيو، يوم 27 سبتمبر، لكنه تعرض لإصابة مفاجئة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى.

ودفع ريال مدريد 20 مليون يورو لفنربخشة للتعاقد مع غولر، وخطفه من برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات ويلعب، اليوم السبت، مع أوساسونا قبل فترة التوقف الدولي.