أبدى نادي النصر السعودي اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ولم يبرم نادي النصر سوى صفقة واحدة بضم حارس المرمى البرازيلي بينتو.

ولكن إدارة النصر تتحرك حاليًا لحسم صفقة جديدة في خط الهجوم، خاصة في ظل النتائج الهزيلة في المباريات الودية تحضيرًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتلقى النصر هزائم مريرة في مبارياته الودية، وواجه مشاكل هجومية لدرجة أنه سجل هدفين فقط في 5 مباريات، غاب عنها كريستيانو رونالدو قائد الفريق ونجم منتخب البرتغال.

وفاز النصر على ماريتيمو البرتغالي بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع فارينسي البرتغالي بنتيجة 1-1، وخسر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بنتيجة 0-1، قبل الهزيمة أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 0-4، والخسارة أمام غرناطة بنتيجة 0-1.

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وسبق أن دخل نادي النصر في مفاوضات مبدئية لضم النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن هذه المرة تتجه أنظار الفريق السعودي إلى لاعب آخر.

وكشف تقرير نشره موقع "football insider" عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي أنطوني، جناح مانشستر يونايتد، في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ليست متحمسة لبيع أنطوني إلا في حالة وصول عرض مالي يغطي تكلفة صفقة انتقاله التي بلغت 82 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من أياكس الهولندي.