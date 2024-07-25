ظهر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصورة قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يقلد احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشفت شركة "أديداس"، اليوم الخميس، عن الزي الثاني لمانشستر يونايتد لموسم 2024/25، والذي ظهر باللون الأزرق.

وخلال تقديم الزي ظهر غارناتشو، وهو يقلد احتفال رونالدو الشهير، والذي كان يقوم به النجم البرتغالي، خلال ظهوره في الفترة الثانية له بمانشستر.

ويعد غارناتشو شغوفًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة أن النجم الأرجنتيني يقلد احتفالات رونالدو، ويظهر باستمرار بقميص الأخير.

يذكر أن القميص الجديد لنادي مانشستر يونايتد يتميز برسومات على شكل حرف M منقوشة بالكامل، احتفالاً بمدينة مانشستر التي ينتمي إليها النادي.

ويُشير التصميم أيضًا إلى الأنهار الثلاثة التي تتدفق عبر مانشستر - إيرك وميدلوك وإيرويل - والتي تحمل أهمية خاصة لمانشستر يونايتد باعتبارها نقطة التقاطع، حيث يلتقي مسرح الأحلام في المدينة، حيث تمر 3 ظلال من لون أزرق أفتح قليلًا عبر ياقة البولو بهدف ربط المشجعين واللاعبين بملعب النادي في أيام اللعب بالزي الثاني.