الزمالك يرفض فكرة إقامة ممر شرفي للأهلي بطل الدوري المصري
يرفض نادي الزمالك فكرة إقامة ممر شرفي لغريمه الأهلي الذي توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه حينما يلتقي الناديان يوم الخميس المقبل في ستاد القاهرة الدولي.
وحقق الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز 2-1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا أمس الاثنين.
ووصل رصيد الأهلي إلى 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بـ8 نقاط على بيراميدز الذي يملك 67 نقطة من 32 مباراة.
ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي الخميس المقبل في ستاد القاهرة وسط مطالبات من جماهير الأهلي للاعبي الزمالك بالوقوف في ممر شرفي.
وحسب الإعلامي المصري هاني حتحوت، فإن الفكرة مرفوضة تماما من جانب النادي الذي يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري.
وكان الزمالك قد نظم ممرا شرفيا للاعبي الأهلي بعد خسارة الأخير لقب كأس مصر الموسم الماضي، غير أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي رفض المرور داخله.
ولا تنص لائحة الدوري المصري على تنظيم أي فريق ممر شرف للفريق البطل.
وسبق أن نظمت أندية مممرات شرفية للأهلي والزمالك بعد تتويجهما بلقب المسابقة، لكن لم يسبق لأحدهما ان نظم ممرا شرفيا للآخر في مسابقة الدوري بعد تتويجه بها.
ولا تمر علاقة الناديين بأفضل حالاتها بسبب القضايا المتبادلة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول بعد حبسه على خلفية إحدى تلك القضايا.
وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير: "أتوقع أن يتم تسليم درع الدوري وعمل ممر شرفي للأهلي في المباراة التي تلي مباراة الزمالك، فيما طالب أحمد حسام ميدو لاعبي الزمالك بعمل ممر شرفي قائلا خلال برنامجه التلفزيوني: "أتمنى أن ينظم لاعبو الزمالك ممرا شرفيا للاعبي الأهلي احتراما لما قدموه طوال الموسم".