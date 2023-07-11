الزمالك يرفض فكرة إقامة ممر شرفي للأهلي بطل الدوري المصري

يرفض نادي الزمالك فكرة إقامة ممر شرفي لغريمه الأهلي الذي توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه حينما يلتقي الناديان يوم الخميس المقبل في ستاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز 2-1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا أمس الاثنين.

ووصل رصيد الأهلي إلى 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بـ8 نقاط على بيراميدز الذي يملك 67 نقطة من 32 مباراة.