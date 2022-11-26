رافينيا: أكبر خطأ في مسيرة نيمار أنه ولد في البرازيل

وبعد تعرضه لتدخلات خشنة من لاعبي صربيا، أصيب نيمار بكدمة في الكاحل دفعته للبكاء أثناء خروجه من الملعب مع تورم فوري في مكان الإصابة.

وأعلنت البرازيل الليلة الماضية استبعاد لاعب برشلونة السابق من كلتا المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات في البرازيل أمام سويسرا والكاميرون.