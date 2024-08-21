أشعل محمد بن رمضان، نجم فرينتسفاروتشي المجري، صراعًا بين جمهوري الأهلي المصري والترجي التونسي في ظل المنافسة الشديدة بين الناديين من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

بداية المفاوضات

بدأت المفاوضات بين الأهلي واللاعب بقوة لضمه في الميركاتو الحالي، من أجل تعويض النجم المالي أليو ديانغ، الذي انتقل أخيرًا لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة مدة موسم.

وطلب النادي المجري الحصول على 3 ملايين دولار دفعة واحدة لبيع اللاعب، ولكن الأهلي عرض مليونين و700 ألف دولار، وهو ما رفضه النادي المجري.

وذكرت عدة تقارير أن محمد علي بن رمضان رحب بالعرض الأهلاوي، وفضّله على عروض أخرى، إذ يُعد النجم التونسي أحد اللاعبين المطلوبين من السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

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تدخل الترجي

في ظل التقارير التي أشارت إلى النجم التونسي بات على أعتاب ارتداء قميص الفريق المصري، ظهرت تقارير جديدة من تونس عن غضب جماهير الترجي التونسي على لاعبها السابق، والتي ترفض رفضًا قاطعًا انتقاله للأهلي.

ولم يلعب بن رمضان سوى لصالح نادٍ واحد في تونس وهو الترجي، إذ صُعِّد من الشباب إلى الفريق الأول في صيف عام 2018.

وشارك في 143 مباراة مع الترجي، سجل 34 هدفًا وصنع 6 وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

ووفقًا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" عبر تقرير لها بوجود تواصل حدث مع والد محمد علي بن رمضان لسؤاله عن الضغط الجماهيري الذي يتعرض له اللاعب من جماهير الترجي، ليوضح أن "الجماهير التي تقابله في الشارع تطالب بعودة اللاعب للترجي، وألّا ينضم للأهلي".

وشدد والد اللاعب على أن "آخر عرض وصل للنادي المجري هو 2 مليون و200 ألف دولار، ولكن النادي المجري يطلب 3 ملايين دولار دفعة واحدة، ومسؤولو الترجي التونسي تواصلوا مع بن رمضان واللاعب أبدى موافقة، ولكن الترجي عرض استعارة اللاعب وليس شراءه، وبن رمضان قال لهم إنه حال قدرتهم على إنهاء الموقف مع الفريق المجري فليس لديه مانع في العودة إلى الترجي، ولكنه يعلم أن النادي التونسي ليس لديه السيولة المالية الكافية".

سبب غضب جمهور الترجي من بن رمضان

من جانبه، علق حسام الحاج علي، نجم الكرة التونسية السابق، على مفاوضات الأهلي مع بن رمضان، موضحًا أن اللاعب غادر تونس بموافقة إدارة الترجي لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبية من دون أن يربح منه النادي التونسي دينارًا واحدًا؛ لأنه انتقل إلى الدوري المجري في صفقة انتقال حر.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "من حق جماهير الترجي أن تغضب وتطالب بعودة محمد علي بن رمضان، إذا لم يتأقلم في الأجواء والاحتراف الأوروبي، ويشارك مع بطل تونس في دوري أبطال إفريقيا".

ووجه الحاج علي، نصيحة إلى بن رمضان، باستكمال مسيرته في أوروبا وعدم العودة خطوة إلى الخلف، وعليه تغيير الدوري المجري والبحث عن الانتقال إلى فريق بدوري أوروبي قيمته الفنية أكبر، مع الاحترام للنادي الأهلي المصري صاحب البطولات، ولكن أتحدث حديثًا عامًّا الأفضل لـ"بن رمضان"، الاستمرار في أوروبا.