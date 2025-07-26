تايلور وارد تكشف عن جنس طفلها الثاني من رياض محرز

كشفت المؤثرة البريطانية تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، عن جنس طفلهما الثاني خلال احتفال مميز أقيم على أحد شواطئ دبي، بحضور الأهل والأصدقاء.

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الثنائي أعلنا زواجهما في يناير 2022، ثم عقدا قرانهما رسميًّا في سبتمبر 2023 خلال حفل قانوني بفندق "ذا لندنر"، قبل أن يحتفلا بزفاف فاخر في بحيرة كومو بإيطاليا بحضور المقربين.

محرز، الذي يلعب حاليًّا في صفوف الأهلي السعودي، لديه طفلان آخران من زواج سابق بالمؤثرة ريتا جوهال.

جنس المولود الجديد

خلال اللحظة الحاسمة، فتح الزوجان صندوقًا ضخمًا ليخرج منه دخان وبالونات زرقاء، في إشارة إلى أن المولود المنتظر ذكر.

وظهرت الفرحة على وجهيهما وسط تصفيق الحضور ومعانقة حارة بينهما.

الثنائي، بالفعل لهما طفلة تُدعى ميلا تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقد وثّقا رحلتهما نحو استقبال المولود الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تايلور، البالغة من العمر 27 عامًا، ارتدت فستانًا كريمي اللون أنيقًا ومُحكمًا أبرز حملها، بينما اختار محرز، 34 عامًا، إطلالة بسيطة بقميص وسروال بلون موحّد.

وكتبت تايلور في تعليقها على الفيديو: "اليوم الأجمل.. لا نستطيع الانتظار للقائك أيها الصغير".

وكانت تايلور قد ألمحت لحملها الثاني الشهر الماضي عبر صور ظهرت فيها ببطن بارز، وأعربت عن شوقها للقاء مولودها القادم.

ونشرت لاحقًا فيديو ظهرت فيه برفقة رياض وابنتهما ميلا، التي قبّلت بطن والدتها وحملت صورًا من أول سونار.

وكتبت تايلور في منشورها: "عائلتنا تكبر"، في إشارة إلى التوسع العائلي المنتظر.