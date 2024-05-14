أسماء كبيرة.. النصر السعودي يسعى إلى التخلّي عن 3 من محترفيه

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى للتخلي عن 3 لاعبين أجانب ضمن صفوفه بنهاية الموسم الرياضي الحالي، من أجل إتاحة الفرصة لضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الإيطالي رودى غاليتي، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، إن إدارة النصر تتجه لعدم تجديد عقد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ورحيله مجانًا في الميركاتو المقبل، مع بيع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، حال وصول عرض جيد.

كما أوضح أن المسؤولين بفريق النصر ينتظرون أيضًا العروض المقدمة للبرازيلي أندرسون تاليسكا، على الرغم من أن اللاعب أكد كثيرًا، على رغبته في الاستمرار.

وسبق أن أبدت عدة أندية تركية، مثل غلطة سراي، وبشكتاش، اهتمامها بلاعب النصر تاليسكا، بالإضافة إلى اهتمام الأندية البرازيلية، وأبرزها: إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.