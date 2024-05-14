أسماء كبيرة.. النصر السعودي يسعى إلى التخلّي عن 3 من محترفيه
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى للتخلي عن 3 لاعبين أجانب ضمن صفوفه بنهاية الموسم الرياضي الحالي، من أجل إتاحة الفرصة لضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال الإيطالي رودى غاليتي، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، إن إدارة النصر تتجه لعدم تجديد عقد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ورحيله مجانًا في الميركاتو المقبل، مع بيع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، حال وصول عرض جيد.
كما أوضح أن المسؤولين بفريق النصر ينتظرون أيضًا العروض المقدمة للبرازيلي أندرسون تاليسكا، على الرغم من أن اللاعب أكد كثيرًا، على رغبته في الاستمرار.
وسبق أن أبدت عدة أندية تركية، مثل غلطة سراي، وبشكتاش، اهتمامها بلاعب النصر تاليسكا، بالإضافة إلى اهتمام الأندية البرازيلية، وأبرزها: إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.
وكانت إدارة النصر، قد جددت عقد تاليسكا إلى 2026، والذي انتقل إليه، صيف 2021، قادمًا من غوانغجو إيفرغراند الصيني.
وغاب تاليسكا عن صفوف فريقه في الفترة الماضية، بعد تعرّضه للإصابة خلال استعداده لخوض مواجهة الذهاب أمام العين الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مارس الماضي، والتي انتهت بخسارة النصر بهدف دون رد، وبعدها أجرى اللاعب عملية جراحية ناجحة في وتر العضلة الأمامية.
وشارك تاليسكا في 17 مباراة هذا الموسم في دوري روشن السعودي، وأحرز 16 هدفًا، وقدّم 4 تمريرات حاسمة.
وبجانب الثلاثي يضم النصر في صفوفه 5 أجانب آخرين؛ هم: كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو مونتيرو، الجناح السنغالي ساديو ماني، الظهير البرازيلي أليكس تيليس ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.