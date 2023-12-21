غوارديولا: جاهزون لمواجهة أسلوب فلومينينسي "غير المألوف"

ويلتقي مانشستر سيتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، غداً الجمعة، مع فلومينينسي البرازيلي، المتوج بكأس أمريكا الجنوبية للأندية ليبرتادوريس، في المباراة النهائية لمونديال الأندية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

ويفتقد سيتي هدافه إرلينغ هالاند الذي سافر إلى السعودية رغم غيابه عن آخر أربع مباريات خاضها سيتي بسبب إصابة في القدم.

وغاب هالاند عن فوز سيتي 3-صفر على الياباني أوراوا رد دياموندز يوم الثلاثاء الماضي في قبل النهائي، ما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة حتى نهاية البطولة حتى لو تعافى من الإصابة.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الخميس في جدة: "نحاول في الساعات التي تلت آخر مبارياتنا مشاهدة فلومينينسي قدر الإمكان".

وأضاف: "تتخطى أعمار خمسة أو ستة أو سبعة من لاعبيه 30 عاما، هذا يعني أنهم قادرون على التحكم في مشاعرهم بصورة مثالية".

وتابع: "يقدمون الأسلوب البرازيلي المعهود من السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، الكثير من التمريرات القصيرة، يتفاهمون بصورة جيدة جدا في أسلوب يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، يجب أن ندرك مدى ركضهم خلف الكرة وأن نكون مرنين في التعامل مع ذلك".

واختتم: "طريقة لعبهم تتطلب مجهودا كبيرا منا، لم يسبق لنا مواجهة طريقة لعبهم. يتحركون كثيرا من جانب لآخر لذا يجب أن نفرض إيقاعنا ونستحوذ على الكرة قدر الإمكان".