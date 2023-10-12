تقرير: لاعبو مانشستر يونايتد يشعرون بالاشمئزاز من تعامل تين هاغ مع رونالدو وسانشو
كشف الأسكتلندي ألان برازيل لاعب مانشستر يونايتد الأسبق عن وجود غضب بين لاعبي الفريق ضد مدربهم إريك تين هاغ، بسبب تعامله مع الثنائي جادون سانشو، وكريستيانو رونالدو.
وتم إيقاف سانشو عن المشاركة مع الفريق الأول بعد خلافه العلني مع إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد.
ورد سانشو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا هذه المزاعم، واتهم تن هاغ بالكذب، وقال اللاعب إنه كبش فداء.
كما قرر رونالدو الرحيل عن قلعة أولد ترافورد بعد خلافات علنية مع المدرب الهولندي.
وقال برازيل في تصريحات لمنصة "توك سبورت": "أحد لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين أخبرني بأن اللاعبين لا يفترضون أن لديهم مدربًا بالمعنى المتكامل، وأن الاتصال مفقود تمامًا بينهم وبين تين هاغ".
وأضاف: "اللاعبون شعروا بالاشمئزاز بسبب الطريقة التي تعامل بها مع رونالدو، كما يقولون إن جادون سانشو شخص ممتاز، ويبذل قصارى جهده دائمًا في التدريبات".
يذكر أن تين هاغ رفض الحديث عن أزمة سانشو، حيث قال: "هو عائد من الإصابة، وعلينا البناء على ذلك، وأن يشارك بسرعة كبيرة من الممكن أن يعرضه ذلك للسقوط، ونحن نريد تفادي ذلك".
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن عددًا من لاعبي مانشستر يونايتد قد مارسوا ضغوطًا على جادون سانشو من أجل الاعتذار لمدربه إيريك تين هاغ.
وبحسب تقارير إنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للتفريط في اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية بسعر منخفض من أجل التخلص منه.