تقرير: لاعبو مانشستر يونايتد يشعرون بالاشمئزاز من تعامل تين هاغ مع رونالدو وسانشو

وتم إيقاف سانشو عن المشاركة مع الفريق الأول بعد خلافه العلني مع إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد.

ورد سانشو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا هذه المزاعم، واتهم تن هاغ بالكذب، وقال اللاعب إنه كبش فداء.

كما قرر رونالدو الرحيل عن قلعة أولد ترافورد بعد خلافات علنية مع المدرب الهولندي.

وقال برازيل في تصريحات لمنصة "توك سبورت": "أحد لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين أخبرني بأن اللاعبين لا يفترضون أن لديهم مدربًا بالمعنى المتكامل، وأن الاتصال مفقود تمامًا بينهم وبين تين هاغ".

وأضاف: "اللاعبون شعروا بالاشمئزاز بسبب الطريقة التي تعامل بها مع رونالدو، كما يقولون إن جادون سانشو شخص ممتاز، ويبذل قصارى جهده دائمًا في التدريبات".