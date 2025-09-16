النصر السعودي يرصد مبلغا خرافيا لضم نجم مانشستر سيتي

بدأت إدارة نادي النصر السعودي العمل بشكل مبكر على ملف التعاقدات الخاصة بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق ومواصلة المنافسة بقوة على مختلف البطولات هذا الموسم.

ووفقاً لتقرير موقع "fichajes"، فإن النصر وضع عينيه على النجم الإنجليزي فيل فودين، جناح مانشستر سيتي؛ لذا يستهدف ضمه بالميركاتو الشتوي القادم.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النصر على استعداد لتقديم عرض بقيمة 130 مليون يورو للحصول على خدمات فيل فودين، أحد اللاعبين الأساسيين فى تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

وعلى الرغم من تذبذب مستوى وأداء فيل فودين الموسم الماضي، إلا أن المدرب يثق به تماماً، ويعتبره جزءًا هامًّا في تشكيلته، كما يُعدّ لاعبًا أساسيًّا في مشروع السيتي، بفضل موهبته وعلاقته الجيدة بالجماهير.

وأكد الموقع في تقريره أن إدارة مانشستر لا تنوي فتح مفاوضات، ولا ترغب في التفريط بخدماته، مع ترحيبهم بقدرة لاعبهم البالغ من العمر 25 عاما، على جذب الاهتمام عالميًّا.

ولكن من جانب نادي كريستيانو رونالدو، فإن النصر لا يزال متفائلاً بإمكانيته على إقناع اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 100 مليون يورو، بعقد فلكي لإغرائه.

ومن غير المرجح أن يوافق فودين على تغيير وجهته إلى الدوري السعودي، خاصة وأنه يدرك أنه في مانشستر سيتي، ضمن مكانًا بين أندية النخبة الأوروبية، إذ ينافس كل موسم على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا شارك في مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. أما في الموسم الماضي، فقد سجل 13 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 49 مباراة في جميع المسابقات.