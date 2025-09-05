مخاطرة كبيرة.. 5 أسباب تجبر الهلال السعودي على تغيير مصير نجمه

في خطوة صعبة تزايدت الأنباء خلال الساعات الماضية حول رغبة إدارة نادي الهلال في الاستغناء عن أحد نجوم الفريق المؤثرين خلال فترة الانتقالات القادمة.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي، إلا أن مجرد طرح الفكرة أثار جدلاً واسعاً بين جماهير الزعيم، التي ترى في هذا اللاعب ورقة رابحة لا يمكن التفريط بها بسهولة.

القرار يخص ماركوس ليوناردو، وإن صح، قد يمثل مخاطرة غير محسوبة قد تكلف الفريق الكثير على المدى القصير والبعيد، وهناك خمسة أسباب جوهرية تجعل الإبقاء على اللاعب ضرورة ملحة وليس مجرد خيار.

1. إراحة النجوم في المعارك الآسيوية والكؤوس

إذ يخوض الهلال موسماً طويلاً ومزدحماً بالمنافسات على كافة الأصعدة، من دوري روشن السعودي إلى دوري أبطال آسيا وكأس الملك.

وفي ظل هذا الجدول المضغوط، يصبح الإرهاق هو العدو الأول لأي فريق يطمح لتحقيق كل الألقاب.. ووجود لاعب بقيمة ليوناردو يمثل حلاً استراتيجياً للمدرب، حيث يمنحه القدرة على تطبيق سياسة المداورة وإراحة المهاجم الأساسي، مثل داروين نونيز، في مباريات الكؤوس أو بعض المواجهات في البطولة القارية دون أن يتأثر المستوى الهجومي للفريق.

هذا الأمر يضمن وصول المهاجم الأول إلى المنعطفات الحاسمة من الموسم بكامل لياقته البدنية والذهنية، وهو ما قد يحسم ألقاباً كبرى.

2. خطة طوارئ مثالية

ماذا لو تعرض المهاجم الأساسي لإصابة طويلة أو لتراجع حاد في مستواه في منتصف الموسم؟ الإجابة تكمن في وجود البديل الجاهز.

التفريط في ليوناردو يعني أن الهلال سيجد نفسه في موقف حرج، قد يضطره للانتظار حتى فترة الانتقالات التالية والبحث عن بديل قد يحتاج وقتاً للتأقلم.

الإبقاء عليه يوفر شبكة أمان للفريق؛ فهو لاعب يعرف الأجواء، منسجم مع زملائه، وجاهز لسد الفراغ فوراً في أي وقت، مما يجنب الفريق أي اهتزاز فني غير متوقع.

3. الحفاظ على شعلة المنافسة

أحد أسرار نجاح الفرق الكبرى هو وجود منافسة صحية بين اللاعبين في كل مركز. حتى لو كان ليوناردو لا يشارك أساسياً بانتظام في الدوري، فإن مجرد وجود مهاجم من الطراز الرفيع على دكة البدلاء يشكل ضغطاً إيجابياً على المهاجم الأساسي.

هذا الأمر يدفع نونيز لتقديم أفضل ما لديه في كل مباراة وتمرين، لأنه يدرك أن مكانه ليس مضموناً وأن أي تهاون قد يكلفه مركزه. هذه المنافسة الداخلية ترفع من جودة الفريق ككل وتضمن أن يظل الجميع في حالة تركيز قصوى.

4. عقلية احترافية وولاء للنادي

أثبت ليوناردو في كل مرة حصل فيها على فرصة أنه يمتلك العقلية المناسبة للعب في نادٍ بحجم الهلال. لم يثر المشاكل بسبب جلوسه بديلاً، بل كان دائماً إيجابياً ومؤثراً عند نزوله إلى أرض الملعب، ونجح في صناعة الفارق في مناسبات عديدة.

الأهم من ذلك، هو إظهاره لرغبته الواضحة في البقاء والدفاع عن شعار الزعيم. هذا الولاء والشغف، بجانب الجودة الفنية، عملة نادرة في عالم كرة القدم الحديثة، والتفريط فيه سيكون خسارة فنية ومعنوية.

5. استثمار للمستقبل بقيمة متزايدة

من منظور اقتصادي ورياضي بعيد المدى، يُعتبر اللاعب استثماراً مضموناً. فهو ما زال في سن صغيرة، وموهبته الكبيرة تعني أن قيمته السوقية في ارتفاع مستمر. حتى لو لم يكن الاعتماد عليه كلياً في الوقت الحالي، فإن الحفاظ عليه يمثل أصلاً ثميناً للنادي.

مع مرور الوقت، ومع الخبرة التي سيكتسبها، سترتفع قيمته بشكل كبير، وسواء قرر النادي الاعتماد عليه كنجم المستقبل أم بيعه لاحقاً، فإنه سيحقق مكسباً مالياً أكبر بكثير من بيعه الآن. التخلي عنه اليوم قد يعني الندم غداً على خسارة جوهرة كان يمكن أن تلمع لسنوات في سماء الهلال.