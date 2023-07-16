كريستيانو رونالدو ونجله يسجلان في تدريباتهما بطريقة رائعة (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال معسكر ناديه التدريبي بالبرتغال، وآخر لنجله كريستيانو جونيور، في إحدى حصصه التدريبية أيضا، وهما يسجلان بشكل مميز.
وفي الفيديو الأول يظهر كريستيانو رونالدو وهو يتسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء من أحد زملائه ثم يسددها بقوة بيمناه في الشباك.
وفي اللقطة الأخرى، يظهر كريستيانو جونيور وهو يتدرب أيضا على أحد الملاعب وفيما يبدو معه مدرب خاص، بنفس طريقة والده، حيث يتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم يلتف ويصوب بقوة بيمناه في الشباك الخالية.
وكان نجل كريستيانو رونالدو قد لعب في أندية ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يترك والده أوروبا ويقرر الانتقال إلى النصر.
وانضم رونالدو جونيور إلى أكاديمية مهد الرياضية السعودية، لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد الانتقال مع والده إلى السعودية للانتقال إلى النصر، وظهر بالفعل في عدة مباريات مع الأكاديمية وسجل أهدافا مميزة.
معسكر النصر
وكان رونالدو قد وصل إلى مدينة لشبونة التي تستضيف معسكر الفريق، الثلاثاء الماضي.
ويقيم فريق النصر معسكرا خارجيا تحضيرا للموسم الرياضي الجديد، في مدينة لشبونة البرتغالية لمدة 24 يوما، بدأ في 3 يوليو الجاري وينتهي يوم 27 من الشهر ذاته.
ويتخلل معسكر النصر التحضيري للموسم الجديد 6 مباريات ودية، حيث فاز بالفعل في أولى مبارياته التجريبية على ألفيركا البرتغالي 2-0، وفارينس البرتغالي 5-1، ومن المنتظر أن يلتقي أيضا ضد سيلتا فيغو الإسباني وبنفيكا البرتغالي يومي الاثنين والخميس المقبلين، على أن يختتم "العالمي" استعداداته بجولة خاصة في اليابان، بمباراتين وديتين أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، يومي 25،و27 يوليو.
وتنطلق النسخة الجديدة للدوري السعودي في 11 أغسطس المقبل باللقاء الذي سيجمع بين الأهلي والحزم.
بينما يستهل النصر مشوار المنافسة على اللقب يوم 14 أغسطس بمواجهة مضيفه الاتفاق.
وأبرم النصر صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.