كريستيانو رونالدو ونجله يسجلان في تدريباتهما بطريقة رائعة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال معسكر ناديه التدريبي بالبرتغال، وآخر لنجله كريستيانو جونيور، في إحدى حصصه التدريبية أيضا، وهما يسجلان بشكل مميز.

وفي الفيديو الأول يظهر كريستيانو رونالدو وهو يتسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء من أحد زملائه ثم يسددها بقوة بيمناه في الشباك.