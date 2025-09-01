نجم توتنهام يدخل الملعب بـ"سجادة الصلاة" (صورة)

خطف محمد قدورس، لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، الأنظار، ليس فقط بمهاراته الكروية الاستثنائية، ولكن أيضًا بمظهره الديني.

وانضم اللاعب الغاني البالغ من العمر 25 عامًا إلى "السبيرز" قادمًا من وست هام يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني، ولم يُضع وقتًا ليبدأ في ترك بصمته سريعًا في فريقه الجديد.

ففي مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، صنع قدوس هدفين وأبهج الجماهير بمهاراته المبهرة في المراوغة، مما جعله على الفور أحد اللاعبين الذين تُجذب إليهم الأنظار.

وعلى الرغم من أن هدفه الأول مع توتنهام لم يُسجل بعد، إلا أن تأثيره في الفريق لا يمكن إنكاره.

طقوس قدوس الإيمانية قبل المباريات

يتجلى إيمان قدوس بوضوح في طقوسه قبل المباريات، فمع استعداد توتنهام لمواجهة بورنموث، وصل اللاعب إلى الملعب بهدوء ووقار مرتديًا سترة تحمل شعار النادي.

ويحرص قدوس، المسلم المتدين، دائمًا على إظهار التزامه بالصلاة، ولا يخفي أبدًا هذا الجانب المهم من حياته.

في أيام المباريات، غالبًا ما يحضر معه سجادة الصلاة، ويخصص وقتًا للصلاة إما قبل صفارة البداية أو بعد النهاية، حسب الجدول الزمني.

وخلال فترة لعبه في وست هام، أوضح اللاعب المولود بحي نيما في أكرا أهمية الصلاة ومكانتها في روتينه قبل المباريات، قائلاً: "أحصل دائمًا على مكان هادئ في ملعبنا، وعندما نذهب إلى ملعب الخصم، فإنهم يجدون دائمًا مكانًا لي.. هذا مهم لأنه شيء أعتبره غاليًا جدًّا".