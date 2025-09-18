صدمة قوية للنصر السعودي قبل مواجهة الرياض

تعرض نادي النصر السعودي لصدمة قوية، بعد الكشف عن مدة غياب سعد الناصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت الإصابة قد وقعت للاعب خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه أمام استقلال دوشنبه، مساء الأربعاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2.

وبعد الإصابة، اضطر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى إخراج الناصر وإدخال الظهير نواف بوشل بدلاً منه.

وبدأ النصر حملته في البطولة بفوز كبير 5-صفر على استقلال دوشنبه من طاجيكستان، أمس الأربعاء.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة التي تضم أيضًا ناديي الزوراء العراقي وجوا الهندي.

ويستعد الفريق النصراوي لمواجهة الرياض يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

مدة غياب سعد الناصر

كشفت فحوص طبية، اليوم الخميس، عن إصابة اللاعب سعد الناصر، ظهير فريق النصر الأول لكرة القدم، بتمزق في أربطة مفصل القدم اليمني.

ونشر نادي النصر بيانًا، قال فيه إن اللاعب سيخضع للعلاج الطبيعي وتأهيل في عيادة النادي، دون الكشف عن المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

وقالت صحيفة "الرياضية" إنه من المتوقع أن تبعد تلك الإصابة اللاعب سعد الناصر عن الملاعب مدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب الناصر، المنضم حديثًا للفريق، عن مواجهات النصر المقبلة أمام كل من نادي الرياض في الدوري، وجدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم الاتحاد، والزوراء العراقي، والفتح، على أقل تقدير.