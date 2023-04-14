خرج باكيًا.. طرد خالد عيسى حارس العين أمام الوصل للمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء (فيديو)

وفي الدقيقة 31 أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه خالد عيسى بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ومنع مهاجم الوصل من تسجيل هدف محقق.

وكان مهاجم الوصل في حالة انفراد تام وأمسك خالد عيسى الكرة بيده، ما اضطر حكم اللقاء لطرده مباشرة.

وخرج خالد عيسى من الملعب باكيًا ومتأثرا بعد أن تسبب في نقص عدد مهم لفريقه في مباراة نصف النهائي.

وبسبب هذا الطرد، أجرى نادي العين تبديلا اضطراريا بعد خروج خالد عيسى بالبطاقة الحمراء، بخروج خالد البلوشي ودخول محمد بوسندة.