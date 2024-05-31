نجم الدوري القطري يُحدث أزمة في معسكر نسور قرطاج
أكدت مصادر قريبة من منتخب تونس لكرة القدم أن خلافا حادا اندلع بين نجم النادي العربي القطري وقائد نسور قرطاج يوسف المساكني، ومدربه منتصر الوحيشي، قبل أيام قليلة من المباراتين اللتين تجمعان تونس بكل من غينيا الاستوائية، في الخامس من يونيو المقبل، وناميبيا في التاسع من الشهر ذاته، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
وتغيّب المساكني، صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية بين لاعبي تونس الذين لا يزالون قيد النشاط ( 102 مباراة و23 هدفا) عن معسكر نسور قرطاج، الذي بدأ في 28 مايو الجاري؛ استعدادا لمواجهتي غينيا الاستوائية وناميبيا؛ بسبب خلاف مع الجهاز الفني للمنتخب بشأن موعد انضمامه للتدريبات.
ووفقا لما أكدته مصادر قريبة من المنتخب التونسي، لـ "إرم نيوز"، طلب المساكني (33 عاما) تأخير موعد التحاقه بقائمة اللاعبين الأولية حتى يوم 31 من الشهر الجاري، فيما كان الوحيشي وجه الدعوة لعشرة لاعبين للشروع في التدريبات قبل التحاق بقية العناصر، اليوم الجمعة.
وأضافت المصادر أن المساكني تمسك بموقفه وتأخير موعد انضمامه للمعسكر التدريبي؛ بدعوى شعوره بالإرهاق، بعد خوضه نسقًا مرتفعًا من المباريات مع ناديه العربي القطري، ليقرر الانسحاب من المشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب.
وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان الاتحاد التونسي لكرة القدم والجهاز الفني سيُخضعان قائد نسور قرطاج للمساءلة أم لا.
وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن المنتخب سيخوض مرانه الأول الجمعة بمشاركة كل من إلياس سعد، وأيمن دحمان، وعيسى العيدوني، ويان فاليري، وعلي العابدي، ومعتز الزدام، وسيف الدين الجزيري، ومنتصر الطالبي، وسيف لطيف، ومحمد علي بن رمضان، ونادر الغندري، وأسامة الحدادي، ومرتضى بن وناس، وإلياس الصخيري، ووجدي الساحلي، وراقي العواني، وحمزة رفيع، وحمزة المثلوثي.
وتلعب تونس، التي تتصدر المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية لمونديال 2026 برصيد 6 نقاط، مع غينيا الاستوائية يوم 5 يونيو على ملعب رادس، قبل أن يواجه ناميبيا في جوهانسبورغ بعد أربعة أيام.
وكان يوسف المساكني حاضرا مع منتخب تونس في معظم المسابقات الكروية الكبرى منذ 2010 تاريخ التحاقة للمرة الأولى بنسور قرطاج، ومنذ ذلك الوقت شارك في كأس أمم إفريقيا باستمرار في 8 نهائيات متتالية (بين 2010 و2024)، كما شارك في كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن كان تغيب عن نسخة روسيا 2018 نتيجة إصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة.