نجم الدوري القطري يُحدث أزمة في معسكر نسور قرطاج

أكدت مصادر قريبة من منتخب تونس لكرة القدم أن خلافا حادا اندلع بين نجم النادي العربي القطري وقائد نسور قرطاج يوسف المساكني، ومدربه منتصر الوحيشي، قبل أيام قليلة من المباراتين اللتين تجمعان تونس بكل من غينيا الاستوائية، في الخامس من يونيو المقبل، وناميبيا في التاسع من الشهر ذاته، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتغيّب المساكني، صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية بين لاعبي تونس الذين لا يزالون قيد النشاط ( 102 مباراة و23 هدفا) عن معسكر نسور قرطاج، الذي بدأ في 28 مايو الجاري؛ استعدادا لمواجهتي غينيا الاستوائية وناميبيا؛ بسبب خلاف مع الجهاز الفني للمنتخب بشأن موعد انضمامه للتدريبات.

ووفقا لما أكدته مصادر قريبة من المنتخب التونسي، لـ "إرم نيوز"، طلب المساكني (33 عاما) تأخير موعد التحاقه بقائمة اللاعبين الأولية حتى يوم 31 من الشهر الجاري، فيما كان الوحيشي وجه الدعوة لعشرة لاعبين للشروع في التدريبات قبل التحاق بقية العناصر، اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أن المساكني تمسك بموقفه وتأخير موعد انضمامه للمعسكر التدريبي؛ بدعوى شعوره بالإرهاق، بعد خوضه نسقًا مرتفعًا من المباريات مع ناديه العربي القطري، ليقرر الانسحاب من المشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب.