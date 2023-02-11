هجوم ضارٍ من جماهير الزمالك ضد مرتضى منصور ونجله أمير عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد
صبت جماهير نادي الزمالك، جام غضبها على مرتضى منصور رئيس النادي، ونجله أمير المشرف العام على الكرة، بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري 0-1 يوم الجمعة، في افتتاح مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ولم تتمالك جماهير الزمالك أعصابها أمام تلك الهزيمة، التي جاءت بعد سلسلة إخفاقات في الدوري المصري، هبطت بالفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة التي يحمل لقبها، ووجهت سهام نقدها لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.
وهتفت الجماهير البيضاء ضد مرتضى منصور ووجهت له شتائم وعبارات قاسية، وطالبته بالرحيل عن النادي الأبيض فورًا.
وامتدت الهتافات إلى نجله أمير أيضًا، واتهمته الجماهير بأنه من تسبب بتفكيك الفريق ورحيل اللاعبين، وناله أيضًا وابل من الشتائم مع المطالبة برحيله.
وامتدت المشاجرات والشتائم إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة المتواجدين في الاستاد، وطالبوهم بالاستقالة خاصة أنهم "مجرد ديكور" يوافقون فقط على قرارات مرتضى منصور ونجله –وفق اتهامات الجماهير لهم.
واستهل الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بهزيمة 1-صفر أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة.
وسجل ليونيل وامبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب لمسة يد من نبيل عماد دونجا في المنطقة.
وتصدر شباب بلوزداد المجموعة الرابعة برصيد ٣ نقاط في انتظار مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني غدًا السبت في المجموعة ذاتها.