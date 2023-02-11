هجوم ضارٍ من جماهير الزمالك ضد مرتضى منصور ونجله أمير عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد

ولم تتمالك جماهير الزمالك أعصابها أمام تلك الهزيمة، التي جاءت بعد سلسلة إخفاقات في الدوري المصري، هبطت بالفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة التي يحمل لقبها، ووجهت سهام نقدها لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وهتفت الجماهير البيضاء ضد مرتضى منصور ووجهت له شتائم وعبارات قاسية، وطالبته بالرحيل عن النادي الأبيض فورًا.

وامتدت الهتافات إلى نجله أمير أيضًا، واتهمته الجماهير بأنه من تسبب بتفكيك الفريق ورحيل اللاعبين، وناله أيضًا وابل من الشتائم مع المطالبة برحيله.

وامتدت المشاجرات والشتائم إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة المتواجدين في الاستاد، وطالبوهم بالاستقالة خاصة أنهم "مجرد ديكور" يوافقون فقط على قرارات مرتضى منصور ونجله –وفق اتهامات الجماهير لهم.