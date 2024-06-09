الأهلي المصري يرفع عرضه لضم كوناتيه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن الإدارة برئاسة محمود الخطيب رفعت العرض المقدم لضم محمد كوناتيه، لاعب أخمات جروزوني الروسي، بنهاية الموسم الحالي.

كوناتيه سيصبح حرا بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الأهلي واللاعب ووكيل أعماله، ولا يمانع كوناتيه للعب للأهلي.

وأوضح أن إدارة الأهلي قدمت إغراءات كثيرة لمهاجم منتخب بوركينا فاسو، من بينها راتب أعلى مما كان يحصل عليه في روسيا، سيصل إلى مليون و500 ألف دولار في الموسم، وامتيازات أخرى مرتبطة بعدد الأهداف.