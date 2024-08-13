استقرت الجامعة التونسية لكرة القدم على إلغاء تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المحلي خلال الموسم الجديد 2024 – 2025.

وكشفت إذاعة "ديوان إف إم" التونسية عن وجود أزمة حادة دفعت الجامعة التونسية لإلغاء تطبيق تقنية الفيديو VAR في الدوري المحلي خلال الموسم المقبل.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن الشركة الإسبانية "ميديا برو" المسؤولة عن توفير جهاز تقنية الفيديو والمعدات اللازمة لتطبيق هذه التقنية في الدوري التونسي، أنهت علاقتها بالجامعة لأسباب مالية.

وأوضحت أن الشركة التونسية لم تتسلم آخر قسطين في التعاقد من جانب الجامعة التونسية لكرة القدم؛ ما دفعها لإلغاء الاتفاق.

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وأعلنت الجامعة التونسية انطلاق منافسات الدوري المحلي منتصف الشهر الجاري، على أن ينتهي الموسم في شهر مايو المقبل.

وقررت الجامعة التونسية العودة إلى نظام المجموعة الواحدة بالذهاب والإياب بمشاركة 16 فريقًا من 30 جولة، بعدما أقيم على مدار المواسم السابقة بنظام المجموعتين.

وتدور الجولة الأولى يومي 17 و18 أغسطس، على أن تختتم المسابقة يومي 17 و18 مايو 2025.

وفاز الترجي بالدوري في الموسم الماضي، في حين حل الاتحاد المنستيري وصيفا، وسيشارك الفريقان في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل، كما حل الصفاقسي في المركز الثالث، وسيشارك الموسم القادم في كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب الملعب التونسي حامل لقب كأس تونس.