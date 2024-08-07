كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة ما زال لديه أمل في التوقيع مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، على الرغم من عودة اللاعب لصفوف فريقه والانخراط في التدريبات الإعدادية للموسم الجديد.

وعاد جناح أتلتيك بيلباو، يوم الثلاثاء، إلى تدريبات فريقه الجماعية استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025، في الوقت الذي كان يمني فيه برشلونة النفس بضم اللاعب في الانتقالات الحالية.

وكوَّن ويليامز مع زميله لامين يامال جناح برشلونة ثنائية رائعة في منتخب إسبانيا انتهت بتتويجه بكأس أمم أوروبا يورو 2024، وتسبب ويليامز في صدمة لفريق برشلونة الذي حاول ضمه للاستفادة من تفاهم هذا الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إن "البارسا لم يستبعد إمكانية التوقيع مع نيكو ويليامز، ويقولون طالما هنا غدا، إذا الأمل موجود".

وأضاف التقرير: "ظهور نيكو ويليامز في فيديو نشره ناديه مؤخرا، وكلماته (هيا بيلباو)، لم يكن وقعها جيدا لدى إدارة البارسا في أمريكا، ورغم ذلك، هم يحافظون على أمل التوقيع معه، حتى بالنسبة للاعب نفسه، لا يزال لم يحسم قراره".

وتابع: "النادي يعتبر أن سوق الانتقالات ما زال مفتوحا حتى الجمعة 30 أغسطس".

وشدد التقرير على أنه "لا يزال الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو ساريا في عقد اللاعب حتى عام 2027 كتاريخ انتهاء".

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ودارت منافسة قوية بين برشلونة وباريس سان جيرمان وآرسنال، للفوز بخدمات ويليامز، ولكن وفقا للتقارير فإن إينياكي ويليامز، شقيق اللاعب، ضغط عليه لعدم مغادرة بيلباو في الموسم المقبل.

ويتبقى في عقد ويليامز مع أتلتيك بيلباو 3 مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 58 مليون يورو.

وشارك ويليامز في الموسم الماضي، مع بيلباو في 37 مباراة بمُختلف المسابقات، وساهم في 27 هدفًا؛ إذ سجل 8 أهداف، وصنع 19.