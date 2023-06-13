باريس سان جيرمان يزاحم النصر السعودي على ضم ويلفريد زاها

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان يريد تعزيز خط وسطه، ووجد ضالته في ويلفريد زاها

وأشارت إلى أن ويلفريد زاها –الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس نهاية الشهر الجاري- أجرى محادثات مع النصر الأسبوع الماضي، وعرض عليه مسؤولو النادي السعودي عقدًا لمدة عامين تبلغ قيمته نحو 30 مليون جنيه إسترليني سنويًّا.

وأضافت: "اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ما زال يُفضل البقاء في أوروبا. لقد جذب اهتمام باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة".

وتابعت: "لم يقدم بطل فرنسا عرضًا رسميًّا حتى الآن إلى اللاعب الإيفواري، لكن يُعتقد أن محادثات غير رسمية مع ممثليه قد جرت.. مستشار كرة القدم في باريس سان جيرمان لويس كامبوس كان معجبًا بقدرة زاها على "تغيير قواعد اللعبة".