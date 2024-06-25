كانتي يثير قلق الاتحاد السعودي

يبدو أن فرحة نادي الاتحاد السعودي، بما يقدمه نغولو كانتي من مستويات طيبة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 لن تستمر طويلًا.

جماهير الاتحاد تأمل في أن يستمر النجم الفرنسي المخضرم طويلًا معهم في فريقهم، كونه أحد أفضل العناصر به، على الرغم من الموسم الأول المحبط على المستوى الجماعي.

لكن يبدو أن كانتي لا يشاركهم الرؤية ذاتها، وأنه يملك بعض الطموح المختلف عن الاستمرار رفقة فريقهم في المستقبل القريب.