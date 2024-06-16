زيدان مفاجأة حفل تقديم مبابي في ريال مدريد
تجهز إدارة ريال مدريد الإسباني لمفاجأة كبرى في حفل تقديم لاعبه الجديد الفرنسي كيليان مبابي.
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم قادمة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأفادت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد استقر على مشاركة نجمه الأسطوري الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق في حفل تقديم مبابي.
ويرتبط مبابي بعلاقة قوية مع زيدان، وسبق أن تحدث نجم ريال مدريد الجديد أن زيدان هو قدوته في كرة القدم.
وسبق أن استعان ريال مدريد بالثنائي ألفريدو دي ستيفانو والبرتغالي أوزيبيو في حفل تقديم نجمه الأسبق كريستيانو رونالدو.
وتتوقع إدارة ريال مدريد حضورًا جماهيريًا مكثفًا في حفل تقديم مبابي أكثر من حفل تقديم رونالدو الذي شهد حضور 85 ألف مشجع.
وحقق مبابي خلال مسيرته الكروية لقب كأس العالم 2018 برفقة منتخب فرنسا بجانب دوري الأمم الأوروبية.
وفاز مبابي أيضًا بالعديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة التي دافع خلالها عن ألوان العملاق الباريسي.