زيدان مفاجأة حفل تقديم مبابي في ريال مدريد

وأفادت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد استقر على مشاركة نجمه الأسطوري الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق في حفل تقديم مبابي.

ويرتبط مبابي بعلاقة قوية مع زيدان، وسبق أن تحدث نجم ريال مدريد الجديد أن زيدان هو قدوته في كرة القدم.

وسبق أن استعان ريال مدريد بالثنائي ألفريدو دي ستيفانو والبرتغالي أوزيبيو في حفل تقديم نجمه الأسبق كريستيانو رونالدو.

وتتوقع إدارة ريال مدريد حضورًا جماهيريًا مكثفًا في حفل تقديم مبابي أكثر من حفل تقديم رونالدو الذي شهد حضور 85 ألف مشجع.