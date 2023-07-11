باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ في صفقة هاري كين
قالت صحيفة "بي إس جي كوميونيتي" إن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي ذي الـ29 عامًا هاري كين.
وحسب التقرير، فإن شقيق هاري كين ووكيل أعماله شارلي تواجد بالفعل في باريس لمقابلة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان للحديث حول الصفقة.
ويرغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم كبير في ظل عدم وضوح موقف كيليان مبابي الذي يرغب النادي في بيعه هذا الصيف.
ويخطط باريس لبيع مبابي ومن ثم الدخول في صفقة كبيرة لتعويضه على الرغم من رفض اللاعب الخروج هذا الصيف، حيث يفضل الخروج الصيف المقبل للانتقال إلى نادي ريال مدريد بشكل مجاني.
وأشار تقرير بي إن جي كوميونيتي إلى أن الصفقة قد تشهد انتقال فابيان رويز لاعب خط وسط باريس سان جيرمان إلى توتنهام أيضًا.
ووجد بايرن ميونخ صعوبة في إقناع توتنهام بالتخلي عن هاري كين، حيث تم رفض عرضين من بطل الدوري الألماني للتعاقد مع اللاعب.
ورفض أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الجديد تأكيد استمرار هاري كين مع الفريق خلال تصريحات له أخيرًا، بالتشديد على عدم معرفته بما سيحدث مستقبلًا.
وعلى الرغم من موسم توتنهام السيّئ محليًّا وأوروبيًّا، أنهى هاري كين الموسم في المركز ضمن هدافي الدوري الإنجليزي خلف إيرلينغ هالاند، حيث سجل الدولي الإنجليزي 30 هدفًا.