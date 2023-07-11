باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ في صفقة هاري كين

ويرغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم كبير في ظل عدم وضوح موقف كيليان مبابي الذي يرغب النادي في بيعه هذا الصيف.

ويخطط باريس لبيع مبابي ومن ثم الدخول في صفقة كبيرة لتعويضه على الرغم من رفض اللاعب الخروج هذا الصيف، حيث يفضل الخروج الصيف المقبل للانتقال إلى نادي ريال مدريد بشكل مجاني.

وأشار تقرير بي إن جي كوميونيتي إلى أن الصفقة قد تشهد انتقال فابيان رويز لاعب خط وسط باريس سان جيرمان إلى توتنهام أيضًا.