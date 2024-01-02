محمد النني على وشك مغادرة آرسنال

أصبح المصري محمد النني لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي على وشك الخروج من النادي وسط اهتمام متزايد من عدة أندية أبدت رغبتها فعليًّا في التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال هذا الموسم، إذ لا يزال ميكيل أرتيتا يتجاهله.