محمد النني على وشك مغادرة آرسنال
أصبح المصري محمد النني لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي على وشك الخروج من النادي وسط اهتمام متزايد من عدة أندية أبدت رغبتها فعليًّا في التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال هذا الموسم، إذ لا يزال ميكيل أرتيتا يتجاهله.
ومنذ انضمامه إلى آرسنال من نادي بازل السويسري في عام 2015، شارك النني في 159 مباراة مع المدفعجية، وسجل ستة أهداف.
ووفقًا لتقرير دايلي ميل فإن النني لديه عرضان من طرابزون سبور وبشيكتاش التركيين.
ويدرس آرسنال العرضين في ظل الدور الهامشي للاعب مع الفريق حاليًّا.
وسبق أن أمضى النني موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في تركيا مع نادي بشكتاش، إذ شارك في 36 مباراة طوال الموسم بأكمله.
وفي فبراير الماضي، تعهد النني "بتقديم كل شيء" لمساعدة آرسنال على تحقيق الألقاب بعد تمديد العقد لمدة عام واحد، لكنه فشل في فرض نفسه أساسيًّا.
وقال النني بعد تمديد عقده: "أنا سعيد جدًّا، أحب هذا النادي ومشجعيه كثيرًا وسأقدم كل شيء لمساعدته على أن نكون في أفضل حالاتنا".
وأتم "فخور جدًّا بتمثيل آرسنال منذ عام 2016، إن روح العمل الجماعي التي نتمتع بها في الفريق إيجابية للغاية وأنا سعيد جدًّا لأنني مددت عقدي."
وسينضم النني إلى تشكيلة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر الجاري.