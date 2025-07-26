هناك ثقة.. الزمالك يقترب من حسم "الصفقة الأصعب"

كشفت تقارير إعلامية أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، اقترب بقوة من حسم صفقة جديدة للفريق واجهت صعوبات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومنذ توليه مهمة الإدارة الرياضية لنادي الزمالك، عمل جون إدوارد في سرية تامة لدعم الفريق الأبيض بصفقات مميزة خلال الميركاتو الحالي.

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يذكر أن الزمالك كان قد حسم 5 صفقات بشكل رسمي، تضمنت مهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر، والفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي السابق، بالإضافة إلى ثنائي هجوم فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، وكذلك الأنغولي شيكو بانزا قادمًا من أستريلا البرتغالي.

ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "حامد حمدان، نجم بتروجت، سيرتدي قميص الزمالك قريبًا، وإدارة النادي الأبيض لديها ثقة قوية جدا بأن اللاعب سيوقع للفريق رغم كل الأزمات السابقة".

وأضاف التقرير: "هناك جلسة ستحدث بداية الأسبوع الجاري بين الزمالك وإدارة بتروجت، ويسعون لإنهاء صفقة حامد حمدان، وقد يقدم النادي عرضًا ماليًا أقوى مما سبق".

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ويسعى الزمالك لحسم صفقة حمدان، التي شهدت تعثرات كبيرة منذ بداية المفاوضات؛ بسبب رغبة بتروجت في الإبقاء على اللاعب كونه من العناصر الأساسية للفريق.

بدوره، نشر اللاعب في الساعات الماضية صورة أرشيفية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لمباراة بتروجت والزمالك.

وأظهرت الصورة حامد حمدان في مواجهة سابقة أمام الزمالك، وعلّق عليها بإيموجي "قلب" أبيض وبجواره إيموجي الدعاء.

وجاءت هذه الصورة في إشارة واضحة للاعب الذي يحلم بالانتقال لصفوف نادي الزمالك، وهو ما أكده شقيقه في تصريحات تلفزيونية الأسابيع الماضية.