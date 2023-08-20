جيسوس يصدم جمهور الهلال بموعد الظهور الأول لنيمار مع الفريق

قال جورجي جيسوس، مدرب الهلال، إن الوافد الجديد نيمار داسيلفا يعاني من إصابة خفيفة ويحتاج لفترة تأهيل قد تصل إلى شهر قبل بدء مشواره مع الفريق السعودي.

واستمتع قائد البرازيل بحفل تقديم ضخم في استاد الملك فهد الدولي بالرياض في حضور 60 ألف متفرج قبل التعادل 1-1 مع الفيحاء بدوري المحترفين، أمس السبت.