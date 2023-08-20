جيسوس يصدم جمهور الهلال بموعد الظهور الأول لنيمار مع الفريق
قال جورجي جيسوس، مدرب الهلال، إن الوافد الجديد نيمار داسيلفا يعاني من إصابة خفيفة ويحتاج لفترة تأهيل قد تصل إلى شهر قبل بدء مشواره مع الفريق السعودي.
واستمتع قائد البرازيل بحفل تقديم ضخم في استاد الملك فهد الدولي بالرياض في حضور 60 ألف متفرج قبل التعادل 1-1 مع الفيحاء بدوري المحترفين، أمس السبت.
وانضم نيمار من باريس سان جيرمان لمدة موسمين وسط تكهنات بأن قيمة الصفقة تبلغ 160 مليون يورو، ويترقب الهلال مشاركته في أسرع وقت لحل مشاكله الهجومية.
كما أعلن الهلال تعاقده مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هداف فولهام الإنجليزي، عقب تعثره أمام الفيحاء في ثاني جولات الدوري.
وقال البرتغالي جيسوس للصحفيين عقب اللقاء: "نعمل على زيادة الحلول التهديفية، وسنسعى للاستفادة من خدمات نيمار في أسرع وقت".
وأضاف: "نيمار لاعب مبتكر ومبدع وسيعطي إضافة للنادي وللدوري السعودي، لكنه يعاني من إصابة خفيفة الآن ولا أعلم موعد عودته بالضبط".
"ربما سيكون جاهزا في منتصف سبتمبر. لا أعرف كيف استدعاه منتخب البرازيل وهو غير جاهز".
وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن نيمار، الذي استدعي لتشكيلة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، لن يلحق بمباراة القمة أمام الاتحاد حامل لقب الدوري في أول سبتمبر المقبل.
وبعد خسارة لقب الدوري ونهائي دوري أبطال آسيا عزز الهلال صفوفه بصفقات عالمية هذا الصيف.
وضم عملاق أندية السعودية ثنائي الوسط روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والمدافع كاليدو كوليبالي والحارس ياسين بونو والجناح مالكوم، بجانب نيمار وميتروفيتش.