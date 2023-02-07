كولر مدرب الأهلي لـ"ماركا": أتمنى تكرار معجزة المغرب "المونديالية" بالفوز على ريال مدريد
نفى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري أن يكون من المستحيل هزيمة ريال مدريد في مواجهة الفريقين في قبل نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء بالرباط، مؤكدا أن فريقه سيحذو حذو منتخب المغرب عندما حقق المفاجأة وتأهل إلى قبل نهائي مونديال 2022 في قطر.
ويلتقي ناديا القرن العشرين في أفريقيا وأوروبا يوم الأربعاء في قبل نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساندورز الأمريكي في أول مباراتين بمونديال الأندية، بينما ريال مدريد سيخوض مباراته الأولى في البطولة عقب خسارته 1-صفر خارج أرضه أمام ريال مايوركا يوم الأحد الماضي في الليغا.
وقال كولر في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أجرتها في الرباط باللغة الإنجليزية الركيكة للمدرب السويسري الذي لا يعرف سوى الألمانية: "صعب جدا الفوز على ريال مدريد، نعم. يكاد يكون مستحيلاً... لكن ليس مستحيلا".
وكولر البالغ عمره 62 عاما لاعب دولي سويسري سابق يتمتع بشهرة محلية كبيرة وعمل مدربا في بلاده قبل تدريب أندية كولون وبوخوم الألمانية والمنتخب النمساوي، قبل توليه تدريب الأهلي، حيث تولى مهمة استعادة لقب الدوري المصري من غريمه الزمالك.
وقال كولر في حواره مع ماركا: "نعم، صحيح أن الفوز على مدريد سيكون نوعًا من المعجزة الرياضية، لأنه أحد أفضل الفرق في العالم ومدربه (كارلو أنشيلوتي) فاز بكل شيء مع أندية مختلفة. ستكون المباراة الأهم في تاريخ الأهلي لأنه لم يصل أبدا إلى نهائي كأس العالم للأندية في المشاركات السبع السابقة".
وستكون مباراة تاريخية، كما أنها معركة أخرى بين أفريقيا وإسبانيا، مثل مباراة دور الـ16 في كأس العالم الأخيرة بين المغرب، البلد الذي نحن فيه، وإسبانيا، وفاز فيها المنتخب الأفريقي.
وفي تعليقه على إمكانية تكرار انتصار الأفارقة قال كولر: "أتمنى أن يحدث ذلك مرة أخرى وأعتقد أنه ممكن، لكن مع العلم أنه صعب للغاية".
وشق المنتخب المغربي طريقه نحو قبل نهائي كأس العالم بعد فوزه على إسبانيا في دور الستة عشر ثم البرتغال في دور الثمانية قبل أن يخسر أمام فرنسا بهدفين في قبل النهائي ويحتل المركز الرابع بهزيمته أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
وقدرت صحيفة ماركا جماهيرية الأهلي بنحو 50 مليون مشجع في جميع أنحاء العالم العربي، لكنها أكدت أنه توجد صعوبات ستواجه ممثل مصر في المباراة بينها الاحترام المفرط الذي قد يكون لدى لاعبيه لنجوم ريال مدريد، الذين يفضلونهم في بعض الأحيان.
لتجنب ذلك، سيتعين على المدرب السويسري، بصفته أحد المخضرمين على مقاعد البدلاء، القيام بعمل نفسي هائل، موضحا: "لدي يومان لإعداد فريقي وتجنب الاحترام الكبير لريال مدريد".
والأهلي فريق محترف للغاية يضم نصف دستة من اللاعبين المصريين الدوليين (محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي (أفشة) فضلا عن المالي أليو ديانغ والتونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو. لكن اللاعب الوحيد الذي لديه خبرة في مواجهة ريال مدريد هو المصري حسين الشحات، وذلك عندما كان يلعب مع العين الإماراتي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2018. وسيظهر الباقي لأول مرة ضد ريال مدريد.