كولر مدرب الأهلي لـ"ماركا": أتمنى تكرار معجزة المغرب "المونديالية" بالفوز على ريال مدريد

وقال كولر في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أجرتها في الرباط باللغة الإنجليزية الركيكة للمدرب السويسري الذي لا يعرف سوى الألمانية: "صعب جدا الفوز على ريال مدريد، نعم. يكاد يكون مستحيلاً... لكن ليس مستحيلا".

وكولر البالغ عمره 62 عاما لاعب دولي سويسري سابق يتمتع بشهرة محلية كبيرة وعمل مدربا في بلاده قبل تدريب أندية كولون وبوخوم الألمانية والمنتخب النمساوي، قبل توليه تدريب الأهلي، حيث تولى مهمة استعادة لقب الدوري المصري من غريمه الزمالك.

وقال كولر في حواره مع ماركا: "نعم، صحيح أن الفوز على مدريد سيكون نوعًا من المعجزة الرياضية، لأنه أحد أفضل الفرق في العالم ومدربه (كارلو أنشيلوتي) فاز بكل شيء مع أندية مختلفة. ستكون المباراة الأهم في تاريخ الأهلي لأنه لم يصل أبدا إلى نهائي كأس العالم للأندية في المشاركات السبع السابقة".

وستكون مباراة تاريخية، كما أنها معركة أخرى بين أفريقيا وإسبانيا، مثل مباراة دور الـ16 في كأس العالم الأخيرة بين المغرب، البلد الذي نحن فيه، وإسبانيا، وفاز فيها المنتخب الأفريقي.