الاتحاد السعودي ينقض على "جوهرة جديدة" من النصر

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي دخلت بقوة على الخط لخطف أحد اللاعبين المميزين من النصر خلال ميركاتو الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان الاتحاد أعلن أخيرا تعاقده مع محمد هزازي، لاعب النصر السابق، استعدادًا للموسم المقبل 2025-2026.

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وكشف نادي الاتحاد، في بيان رسمي، عن تعاقده مع محمد هزازي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع "العالمي"، حتى عام 2029.

وأوضح "العميد" أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية النادي بتدعيم صفوف الفريق الأول بالعناصر الواعدة، لبناء جيل قوي يسهم في الاستمرار بالمنافسة على الألقاب.

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وكان هزازي، صاحب الـ 19 عامًا، قد شارك في مباراة واحدة الموسم الماضي مع النصر، ولكنه تواجد في قائمة الفريق الأول عدة مرات.

ويبدو أن هزازي لن يكون "الجوهرة" الأخيرة القادمة من النصر للاتحاد، فقد دخل الأخير في مفاوضات لضم اللاعب الشاب نواف ناجي، إذ أصبح مؤهلًا قانونيًا لتوقيع أول عقد احترافي في مسيرته، في وقت لم يتقدم فيه نادي النصر بعرض رسمي لتجديد عقده حتى الآن.

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ويقيم الاتحاد معسكرا خارجيا حاليا استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يستمر في إسبانيا لمدة 10 أيام، وبعدها ينتقل الفريق إلى منطقة الغارف في البرتغال، من أجل استكمال التحضيرات التي تمتد حتى 8 أغسطس المقبل.