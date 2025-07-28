بطل خارق.. سر احتفال روني بردغجي الغريب بأول أهدافه مع برشلونة (صورة)

نجح روني بردغجي، اللاعب المنضم حديثا لصفوف برشلونة الإسباني، في خطف الأضواء في خلال ظهوره الأول بقميص البلوغرانا.

الجناح السويدي صاحب الأصول السورية ترك انطباعا رائعا في المباراة الودية التي جمعت بين برشلونة وفيسيل كوبي الياباني، وانتهت بفوز البارسا 3-1، مساء أمس الأحد.

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وسجل روني بردغجي هدفه الأول في مباراته الأولى كلاعب مع برشلونة بإحراز الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة من روبرت ليفاندوفسكي قبل أن يحول الكرة بتسديدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وعقب الاحتفال بالهدف مع زملائه، انحنى صاحب الـ19 عاما ووضع قبضة يده على الأرض، وهي لقطة سلطت الصحف الكتالونية الضوء عليه، وتساءلت عن السر وراءها.

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وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ربط احتفال اللاعب الشاب بحركة "لوفي"، الشخصية الرئيسة في مسلسل الكارتون الياباني الشهير "وان بيس".

ويُعرف عن روني بردغجي شغفه الكبير بهذه السلسلة اليابانية، ويبدو أنه استغل لحظة تسجيله لأول أهدافه بقميص برشلونة ليخلّدها بطريقة تعكس شخصيته واهتماماته، في احتفال كان بمثابة تحية لمحبيه وعشاق الأنمي على حد سواء.

وتلقى باردغجي العديد من التهاني من زملائه في الفريق بعد ظهوره الواعد مع برشلونة في أول مباراة له بقميص البلوغرانا، حيث قدّم أداءً لافتا ونجح في ترك بصمته سريعا.

يذكر أن بردغجي انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025 قادماً من كوبنهاغن الدنماركي بعقد مدته 4 سنوات.

وشهد اللقاء الظهور الأول لخمسة لاعبين بقميص الفريق الأول، وهم: خوان غارسيا، ماركوس راشفورد، روني بردغجي، غوفري تورنتس، وبيدرو "درو" فرنانديز سارمينتو.

ولفت اللاعبون الأنظار بمستوى عالٍ أظهر مزيجا من الجاهزية والطموح، في مؤشر مبكر على مشروع الألماني هانزي فليك الجديد، وأبرزهم المهاجم السويدي من أصل سوري روني بردغجي.