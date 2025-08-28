مطالبات صادمة برحيل بنزيما وكانتي عن الاتحاد السعودي (فيديو)

طالب الإعلامي الرياضي عماد السالمي بضرورة رحيل كريم بنزيما ونغولو كانتي، ثنائي نادي الاتحاد السعودي، عن الفريق وتقليل معدل الأعمار السنية في أندية دوري روشن للمحترفين.

ودخل كانتي ووكيله في صدام مع إدارة نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان كانتي انضم إلى "العميد" في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

ووفقًا لِما ذكَرَته مؤخرًا صحيفة "فوت ميركاتو" فإن نادي الاتحاد لن يجدد عقد كانتي وسيقوم ببيعه إذا تلقى عرضًا مناسبًا.

وقال عماد السالمي في تصريحات تلفزيونية: "في رأيي أن كانتي يرحل هذا الموسم، حتى إذا قدّم أداء بنسخة مشابهة لما قدمه الموسم الماضي، لأنك ستصل لمرحلة عمرية لن تتمكن بعدها من تقديم أكثر مما قدمته، وهذا لأن مركزه صعب ويحتاج لاعب بمعدل عمري أقل، حتى كريم بنزيما أيضا يجب أن يرحل، وهذه نصيحة حتى لا يتحول الدوري السعودي لدوري متقاعدين".

وأضاف: "كلنا رأينا نيوم وكيف دعم صفوفه بلاعبين أعمارهم أقل، وحارسهم عمره 24 سنة، يجب بدء مرحلة التغيير في نادي الاتحاد، ولماذا الكل ينتظر أن نقول للاعب أرجوك ارحل ونراه بشكل متهالك في الملعب".

فيما قال الإعلامي الرياضي ناصر هويدي: "أتفق مع عماد السالمي بنسبة 100%، كريم بنزيما ينتهي عقده ويرحل فهو بشر في النهاية ومع تقدم العمر الأداء يقل، ولكن الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، حالة استثنائية في كرة القدم العالمية، ولذلك أيدنا تجديد عقده، ولكن كانتي وبنزيما أعطيا كل ما لديهما، مع انتهاء عقودهما عليهما الرحيل".