سبورت تكشف موعد مفاوضات برشلونة وتشافي بشأن التجديد

كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أنه يفكر بتجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز، وأنه سيعرضه عليه ذلك.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الفكرة هي انتظار نهائي كأس ملك إسبانيا، في حالة تأهل برشلونة، لبدء الحديث.

كما أوضحت أن تشافي يؤيد الحديث عن كل شيء في نهاية الموسم.