سبورت تكشف موعد مفاوضات برشلونة وتشافي بشأن التجديد
كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أنه يفكر بتجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز، وأنه سيعرضه عليه ذلك.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الفكرة هي انتظار نهائي كأس ملك إسبانيا، في حالة تأهل برشلونة، لبدء الحديث.
كما أوضحت أن تشافي يؤيد الحديث عن كل شيء في نهاية الموسم.
ووفقًا للصحيفة، فإن فكرة لابورتا جاءت، في يناير الماضي، بعد الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض.
وأكدت "سبورت" أن إدارة برشلونة مرتاحة للغاية مع تشافي، وتتفهم أنه على الرغم من الاستياء الأوروبي، فإنه المدرب المثالي لإعادة إطلاق الفريق في المواسم المقبلة.
في المقابل، لا يريد تشافي أي ضجيج في هذه المرحلة من الموسم، ويريد التركيز على الهدفين المهمين وههما الفوز بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.
والهدف الأول يسير على الطريق الصحيح والثاني كذلك، وفي حالة تحقق ذلك في بداية شهر مايو، ستكون اللحظة المثالية للتحدث عن التجديد.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن لدى الطرفين شعورًا جيدًا، ولن تكون هناك مشكلة في التوصل إلى اتفاق، لكن تشافي يريد ضمانات معينة لمنحه القدرة على تحسين الفريق للمنافسة في أوروبا، وهو يدرك أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لإبرام صفقات في الصيف.