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رياضة

برشلونة يبدأ خطة حسم صفقة الموسم

برشلونة يبدأ خطة حسم صفقة الموسم
برشلونة الإسباني
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 1:22 م

 

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني خطة محكمة من أجل حسم صفقة الموسم لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وتعاقد نادي برشلونة مع المدرب الألماني هانز فليك لقيادة الفريق خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز.

وكشفت صحيفة "سبورت"، اليوم الجمعة، عن تحركات مكثفة من جانب إدارة برشلونة لحسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو الإسباني كأولوية لتدعيم الشق الهجومي.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة فضلت التعاقد مع لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي أو داني أولمو نجم منتخب إسبانيا.

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي ديكو المدير الرياضي يقود المحاولات الخاصة بحسم صفقة ويليامز خاصة فيما يتعلق بقواعد اللعب النظيف.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة مقتنعة بإمكانية مشاركة لامين يامال ورافينيا بجانب نيكو ويليامز في الخط الهجومي خلف القناص روبرت ليفاندوفسكي.

وتسعى إدارة برشلونة في الوقت الحالي لحسم مستقبل اللاعب أنسو فاتي في إطار خطة اقتصادية وأيضًا التوافق مع قواعد اللعب النظيف من أجل التعاقد مع صفقة ويليامز.

 

 

برشلونة

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