ميسي يحصد تقييما مذهلا بعد قيادته إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي (صورة)

قاد الأسطورة ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز ثمين على نظيره نيويورك سيتي بنتيجة 4-0، في الدوري الأمريكي، فجر اليوم الخميس، حيث نجح النجم الأرجنتيني في تسجيل هدفين وصناعة آخر، لينال تقييما مذهلا.

وفي الدقيقة الـ43 من الشوط الأول، تمكن تاسار رودريغيز، لاعب إنتر ميامي، من افتتاح التسجيل، بعد تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.

أخبار ذات علاقة ميسي يسجل ثنائية مذهلة في فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي (فيديو)

أخبار ذات علاقة لماذا رفض ليونيل ميسي التقاط صورة مع رئيس الأرجنتين؟

وفي الدقيقة الـ74، أضاف ميسي الهدف الثاني بعد تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 7 دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ميامي نتيجة عرقلة رودريغو دي بول داخل منطقة الجزاء، ليسددها لويس سواريز في شباك نيويورك سيتي.

أخبار ذات علاقة "والده يحكم النادي".. لاعب سابق في الدوري الأمريكي يصعق ميسي وإنتر ميامي

وفي الدقيقة الـ86، سجل ميسي هدفه الشخصي الثاني والرابع لإنتر ميامي، بعد تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس نيويورك سيتي، منهيًا المباراة بنتيجة 4-0، كما حصد جائزة رجل المباراة.

وارتفع رصيد إنتر ميامي للنقطة رقم 55 يحتل بها الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب القسم الشرقي للدوري (لعب مُبارتين أقل من المُتصدر)، فيما يحتل نيويورك المركز الثامن برصيد 53 نقطة.

وسيلعب إنتر ميامي الجولة المقبلة ضد تورنتو يوم الـ27 من سبتمبر على أرض الأخير، فيما سيلعب نيويورك سيتي على أرض مُنافسه ريد بولز يوم الـ28 من سبتمبر.

وبحسب ما رصده موقع "سوف سكور"، المتخصص في الإحصائيات، فقد نال ميسي تقييمًا وصل إلى "10/10" للمبارة الثانية على التوالي، حيث لعب 90 دقيقة وسجل هدفين وصنع آخر، وسدد على المرمى 4 مرات، وبلغت دقة تمريراته "81%".