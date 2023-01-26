ترتيب قائمة أغلى الأندية الإنجليزية بعد ارتفاع قيمتها

وحسب الدراسة يتصدر مانشستر يونايتد قائمة أغلى الأندية الإنجليزية بقيمة بلغت 4،8 مليار جنيه إسترليني متفوقا على ليفربول الذي بلغت قيمته 3،8 مليار جنيه إسترليني.

ويعتبر تصدر مانشستر يونايتد قيمة أغلى الأندية الإنجليزية خبرا مهما لملاكه عائلة غليزر التي ترغب في بيع النادي، بينما لا يفكر ملاك ليفربول في بيع كل النادي ويركزون فقط على بيع جزء من أسهمه.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بقيمة تبلغ 3،5 مليار جنيه إسترليني ثم آرسنال رابعا بقيمة تبلغ 2،9 مليار جنيه إسترليني.