ترتيب قائمة أغلى الأندية الإنجليزية بعد ارتفاع قيمتها
ارتفعت القيمة المالية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز حسب دراسة لموقع " sportco " بسبب ارتفاع قيمة النقل التلفزيوني وعودة الجماهير للملاعب بعد فترة انتشار فيروس كورونا واللعب دون جماهير.
وخلال فترة انتشار كورونا انخفضت قيمة أغلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب انخفاض العائدات من دخول الجماهير واللعب في ملاعب فارغة ما أثر على إيراداتها.
وحسب الدراسة يتصدر مانشستر يونايتد قائمة أغلى الأندية الإنجليزية بقيمة بلغت 4،8 مليار جنيه إسترليني متفوقا على ليفربول الذي بلغت قيمته 3،8 مليار جنيه إسترليني.
ويعتبر تصدر مانشستر يونايتد قيمة أغلى الأندية الإنجليزية خبرا مهما لملاكه عائلة غليزر التي ترغب في بيع النادي، بينما لا يفكر ملاك ليفربول في بيع كل النادي ويركزون فقط على بيع جزء من أسهمه.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بقيمة تبلغ 3،5 مليار جنيه إسترليني ثم آرسنال رابعا بقيمة تبلغ 2،9 مليار جنيه إسترليني.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس بقيمة بلغت 2،8 مليار جنيه إسترليني رغم أن المالك الجديد الملياردير الأمريكي تود بوهلي دفع 4،25 مليار جنيه إسترليني لشراء النادي وهو مبلغ أكبر من قيمة النادي حسب الدراسة.
ويحتل توتنهام المركز السادس بقيمة بلغت 2،6 مليار جنيه إسترليني ليحافظ الستة الكبار على تصدرهم أغلى الأندية الإنجليزية.
وفي باقي المراكز العشرة الأولى يأتي ويستهام يونايتد سابعا بقيمة بلغت 539 مليون جنيه إسترليني ثم إيفرتون في المركز الثامن بقيمة بلغت 486 مليون جنيه إسترليني ثم ليستر سيتي في المركز التاسع بقيمة 442 مليون جنيه إسترليني ونيوكاسل يونايتد بقيمة بلغت 357 مليون جنيه إسترليني.