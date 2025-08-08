هل فجّر يوسف بلايلي أزمة جديدة مع الترجي التونسي؟

أشعل غياب يوسف بلايلي عن آخر حصة تدريبية للترجي التونسي مساء الجمعة، وقبل يوم واحد من بداية مشوار الفريق في الدور التونسي للمحترفين سيلا من التساؤلات في أوساط الفريق الأحمر والأصفر حول مآل العلاقة بين اللاعب وفريقه بعد قضايا صاخبة خلال الموسم الماضي.

وأجرى لاعبو الترجي مساء الجمعة بمركّب الفريق آخر تدريب قبل التنقل إلى مدينة قابس (جنوب شرق) لمواجهة مستقبل قابس في الجولة الافتتاحية من الدوري.

ولم يتدرب بلايلي مع المجموعة وهو ما غذّى الشائعات حول أسباب غيابه، حيث ذهبت بعض المصادر إلى القول إن النجم الجزائري تعرض إلى إصابة خفيفة خلال تدريبات الخميس وتغيب مساء الجمعة لكنه سيكون موجودا مع الفريق في مباراة مستقبل قابس.

أخبار ذات علاقة مسؤول في الترجي التونسي: فرضنا عقوبة على بلايلي بسبب تأخر عودته

وفي المقابل، راجت أخبار متضاربة في أوساط جماهير الترجي تفيد بأن اللاعب الذي قاد فريقه للتتويج بأربعة ألقاب خلال العام 2025، فجر من جديد أزمة حول تمديد عقده مع الترجي بعد أن قدم له المسؤولون عرضا ثانيا للاستمرار مع الفريق ما بعد يونيو 2026.

المصادر ذاتها أضافت أن يوسف بلايلي دخل في خلاف مع مسؤولي الترجي والمدرب ماهر الكنزاري وقرر عدم الحضور في تدريبات فريقه الأخيرة قبل التنقل لمواجهة مستقبل قابس مما يعني أنه لن يكون موجودا في قائمة الفريق في الجولة الافتتاحية يوم السبت.

أخبار ذات علاقة لتجنب "بَيع" المباريات.. قرار جديد بالدوري التونسي لوقف نزيف اعتراضات الأندية

وكان الترجي قدم ليوسف بلايلي (33 عاما) عرضا أول لتمديد عقده مع الفريق حتى يونيو 2027، إلا أن اللاعب الذي ينتهي ارتباطه مع الترجي في يونيو 2026، لم يوافق حتى الآن فيما راجت معلومات حول تلقيه عرضا للعودة إلى مولودية الجزائر.

وسبق ليوسف بلايلي أن أثار أكثر من أزمة داخل الترجي التونسي منذ الموسم الماضي عندما تكررت عقوباته بسبب البطاقات الصفراء أو بعد قيامه بحركة غير أخلاقية في إحدى مباريات الدوري.

أخبار ذات علاقة 4 أسباب كبرى وراء تمرّد يوسف بلايلي المفاجئ على الترجي التونسي

وفضلا عن ذلك، عاد اللاعب الدولي الجزائري إلى تدريبات الترجي استعدادا للموسم الجديد بشكل متأخر، لكنه شارك أساسيا في مباراة كأس السوبر أمام الملعب التونسي وكان وراء هدف فريقه الوحيد وإحرازه على اللقب.

وخاض بلايلي خلال موسم 2024 ـ 2025 مع الأحمر والأصفر 38 مباراة أحرز خلالها 22 هدفا وصنع 17 هدفا في كل المسابقات.